Леонова о ситуации с мамой Костылевой: «Вся эта история напоминает мне реалити‑шоу “Дом‑2”. Очень не хотелось бы, чтобы репутация Плющенко и его школы пострадала»

Тренер Евгений Плющенко ранее сообщил, что отправил жалобу на имя уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в отношении Костылевой-старшей из-за жестокого обращения с дочерью. Супруга Плющенко Яна Рудковская опубликовала в своем телеграм-канале видео и фото ссадин у юной фигуристки.
«Вся эта история напоминает мне реалити‑шоу “Дом‑2”. Очень не хотелось бы, чтобы репутация Евгения и его школы пострадала в связи с этими событиями. Мне очень жаль Лену», — сказала Леонова.
Что за война у Плющенко и мамы Иры? Объясняем доступно.