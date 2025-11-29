Ричмонд
Леонова о ситуации с мамой Костылевой: «Вся эта история напоминает мне реалити‑шоу “Дом‑2”. Очень не хотелось бы, чтобы репутация Плющенко и его школы пострадала»

Призер чемпионата мира-2012 Алена Леонова считает, что ситуация с Ириной Костылевой — мамой фигуристки Елены Костылевой — напоминает «Дом-2».

Источник: Спортс"

Тренер Евгений Плющенко ранее сообщил, что отправил жалобу на имя уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в отношении Костылевой-старшей из-за жестокого обращения с дочерью. Супруга Плющенко Яна Рудковская опубликовала в своем телеграм-канале видео и фото ссадин у юной фигуристки.

«Вся эта история напоминает мне реалити‑шоу “Дом‑2”. Очень не хотелось бы, чтобы репутация Евгения и его школы пострадала в связи с этими событиями. Мне очень жаль Лену», — сказала Леонова.

Что за война у Плющенко и мамы Иры? Объясняем доступно.