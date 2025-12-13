Белорусские фигуристы завоевали четыре медали домашнего Кубка сильнейших

Программу соревнований завершили соревнования в одиночном катании среди юниорок. Второе место с результатом 195,27 балла заняла наша Ярослава Князева, тройку лучших замкнула еще одна белоруска Мария Евтухина (187,14). Победу с суммой 201,37 очка одержала Кира Гудаева из России. У юниоров весь пьедестал заняли российские фигуристы.
Таким образом, домашний турнир хозяева закончили с одной золотой, двумя серебряными и одной бронзовой наградами. Ранее медаль высшей пробы в танцах на льду завоевали Екатерина Андреева и Дмитрий Блинов, а Виктория Сафонова была второй в женском одиночном катании.
Кроме того, в рамках Кубка сильнейших на «Чижовка-Арене» состоялись соревнования в синхронном катании среди юниоров, где выступили две белорусские команды: минская «Камелия» победила гомельскую «Глорию». Всего участие в международном турнире в Минске приняли более 130 спортсменов из двух стран, которые разыграли шесть комплектов наград.