Белорусские фигуристы завоевали четыре медали домашнего Кубка сильнейших

Кроме того, в рамках Кубка сильнейших на «Чижовка-Арене» состоялись соревнования в синхронном катании среди юниоров, где выступили две белорусские команды: минская «Камелия» победила гомельскую «Глорию». Всего участие в международном турнире в Минске приняли более 130 спортсменов из двух стран, которые разыграли шесть комплектов наград.