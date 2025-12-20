Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Петросян вернула важный прыжок. Но короткая программа запомнилась судейской поркой фигуристок из регионов

На чемпионате России представителям двух столиц значительно проще, чем провинциалам.

Источник: Спорт-Экспресс

Популярная фраза «Москва — не Россия» меня бесит. К сожалению, она справедлива экономически, но точно не должна означать снобизм или высокомерие, в котором столицу так любят обвинять. Я москвич, но у нас много классных древних и современных маленьких городов, где приятно проводить отпуск и куда хочется ехать в командировки. Однако то, что творится в фигурном катании долгие годы, — лучшее подтверждение тезиса про «высасывание ресурсов» из регионов.

«Мало!»

Главное слово женской короткой программы, которое было слышно минимум после четырех прокатов.

Когда свои оценки видят фигуристки из провинции, у них два варианта — опустить руки либо искать школу в Москве или Санкт-Петербурге. За сегодняшней прямой линией следить времени не было, но мы много говорим про то, как надо развивать образование за пределами МКАД, как не хватает специалистов, как закрываются школы (в 2000-м их было 69 тысяч против 40 тысяч «оптимизированных» сейчас). В спорте, как в миниатюре, все отражается. И вместо того чтобы поддержать развитие спорта в регионах лояльными оценками, у нас рейтинг работает в обратную сторону — только заработав репутацию в известном штабе в Москве или Питере, ты можешь рассчитывать на успех. Если у тебя написан в протоколе любой другой регион или даже не тот штаб, это сразу минус несколько баллов к оценке.

В пятницу на чемпионате России Камилла Нелюбова, представляющая Краснодарский край, сделала чисто тройной аксель и оставшиеся элементы. Но получила меньше 70 (!) баллов. С трибун послышались громкие и отчетливые крики «мало!». 69,47 — это меньше, чем на этапах Гран-при России.

Причем слыша разбирающихся в фигурном катании Анну Щербакову и Алексея Ягудина, можно было подумать, что Нелюбова выдала крутой прокат. «Браво, браво Камилле!» — говорила олимпийская чемпионка. «Идеальный тройной аксель», — соглашался чемпион.

«Мало!» — кричали судьям и после выступавшей следом Марии Пулиной — и она даже не сдержала улыбку и благодарила зрителей. А Мария Елисова, представляющая Тульскую область, после своих 65,85 балла с тройным акселем даже удостоилась поддержки от Щербаковой и Ягудина — они не поняли, за что были снижены оценки на каскаде лутц+тулуп. Тренер фигуристки уходила из зоны ожидания оценок, пожимая плечами в сторону трибун. «Позор!» — кричали после оценок Дины Хуснутдиновой, причем разобраться, много или мало ей поставили, было затруднительно. В общей сложности недовольство зала вызвали аж 7 из 18 выступлений. Народ быстро втянулся в новую игру с судьями.

Видимо, универсальный совет Елизаветы Туктамышевой «переходить в сильный штаб» — единственный прием против лома. Она начинала карьеру в удмуртском Глазове и знает, о чем говорит.

Петросян в олимпийской неприкосновенности

Что же до лидеров — существовала единственная, но важнейшая интрига. Прыгнет ли тройной аксель Аделия Петросян? Для Олимпиады он нужнее, чем четверной. Стартовать в Милане с первой разминки, в короткой программе запрещены четверные, так что тянуть себя наверх можно только этим прыжком.

И Аделия его сделала, повергнув «Юбилейный» в экстаз. Уровень шума был — будто хозяева забили гол на матче «Црвены Звезды» или «Панатинаикоса». После проката встал весь зал, включая руководство федерации и комментаторов. И заслуженно.

Чемпионка России уже совершила великое дело, вопреки травмам вернув сложнейший прыжок в восемнадцать с половиной лет. Здесь, конечно, нельзя заранее начать праздновать — это лишь заявка на главный турнир. Но тренд прекрасный. 86,52 балла на фоне 70 баллов соперниц его слабо отражают — но к фигуристке никаких вопросов. Аделии хочется аплодировать.

Про Аделию будет написано еще очень много — и за нее мы логично будем болеть через два месяца. Но это не отменяет более глобальных вещей про разрыв двух столиц и регионов.

Почему-то мужское одиночное катание можно выиграть чуть ли не из первой разминки, как показал Матвей Ветлугин. Но это объясняется легко — у мужчин гораздо более ровное распределение штабов, почти за каждым стоит статусная команда, поэтому сенсации реальны. А непредсказуемость результата — главное, что можно продать в спорте. И мужчин реально интересно смотреть — причем всех. Поэтому на них сегодня и был практически полный зал.

Смысл смотреть женские соревнования, если в них результат и список лидеров известен еще до начала?

А Аделии Петросян удачи в Милане и побольше ультра-си.

Дмитрий Кузнецов

Узнать больше по теме
Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
Читать дальше