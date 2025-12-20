Петросян вернула важный прыжок. Но короткая программа запомнилась судейской поркой фигуристок из регионов

Когда свои оценки видят фигуристки из провинции, у них два варианта — опустить руки либо искать школу в Москве или Санкт-Петербурге. За сегодняшней прямой линией следить времени не было, но мы много говорим про то, как надо развивать образование за пределами МКАД, как не хватает специалистов, как закрываются школы (в 2000-м их было 69 тысяч против 40 тысяч «оптимизированных» сейчас). В спорте, как в миниатюре, все отражается. И вместо того чтобы поддержать развитие спорта в регионах лояльными оценками, у нас рейтинг работает в обратную сторону — только заработав репутацию в известном штабе в Москве или Питере, ты можешь рассчитывать на успех. Если у тебя написан в протоколе любой другой регион или даже не тот штаб, это сразу минус несколько баллов к оценке.