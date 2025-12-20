Петросян вернула важный прыжок. Но короткая программа запомнилась судейской поркой фигуристок из регионов

Популярная фраза «Москва — не Россия» меня бесит. К сожалению, она справедлива экономически, но точно не должна означать снобизм или высокомерие, в котором столицу так любят обвинять. Я москвич, но у нас много классных древних и современных маленьких городов, где приятно проводить отпуск и куда хочется ехать в командировки. Однако то, что творится в фигурном катании долгие годы, — лучшее подтверждение тезиса про «высасывание ресурсов» из регионов.
«Мало!»
Главное слово женской короткой программы, которое было слышно минимум после четырех прокатов.
Когда свои оценки видят фигуристки из провинции, у них два варианта — опустить руки либо искать школу в Москве или Санкт-Петербурге. За сегодняшней прямой линией следить времени не было, но мы много говорим про то, как надо развивать образование за пределами МКАД, как не хватает специалистов, как закрываются школы (в 2000-м их было 69 тысяч против 40 тысяч «оптимизированных» сейчас). В спорте, как в миниатюре, все отражается. И вместо того чтобы поддержать развитие спорта в регионах лояльными оценками, у нас рейтинг работает в обратную сторону — только заработав репутацию в известном штабе в Москве или Питере, ты можешь рассчитывать на успех. Если у тебя написан в протоколе любой другой регион или даже не тот штаб, это сразу минус несколько баллов к оценке.
В пятницу на чемпионате России Камилла Нелюбова, представляющая Краснодарский край, сделала чисто тройной аксель и оставшиеся элементы. Но получила меньше 70 (!) баллов. С трибун послышались громкие и отчетливые крики «мало!». 69,47 — это меньше, чем на этапах Гран-при России.
Причем слыша разбирающихся в фигурном катании Анну Щербакову и Алексея Ягудина, можно было подумать, что Нелюбова выдала крутой прокат. «Браво, браво Камилле!» — говорила олимпийская чемпионка. «Идеальный тройной аксель», — соглашался чемпион.
«Мало!» — кричали судьям и после выступавшей следом Марии Пулиной — и она даже не сдержала улыбку и благодарила зрителей. А Мария Елисова, представляющая Тульскую область, после своих 65,85 балла с тройным акселем даже удостоилась поддержки от Щербаковой и Ягудина — они не поняли, за что были снижены оценки на каскаде лутц+тулуп. Тренер фигуристки уходила из зоны ожидания оценок, пожимая плечами в сторону трибун. «Позор!» — кричали после оценок Дины Хуснутдиновой, причем разобраться, много или мало ей поставили, было затруднительно. В общей сложности недовольство зала вызвали аж 7 из 18 выступлений. Народ быстро втянулся в новую игру с судьями.
Видимо, универсальный совет Елизаветы Туктамышевой «переходить в сильный штаб» — единственный прием против лома. Она начинала карьеру в удмуртском Глазове и знает, о чем говорит.
Петросян в олимпийской неприкосновенности
Что же до лидеров — существовала единственная, но важнейшая интрига. Прыгнет ли тройной аксель Аделия Петросян? Для Олимпиады он нужнее, чем четверной. Стартовать в Милане с первой разминки, в короткой программе запрещены четверные, так что тянуть себя наверх можно только этим прыжком.
И Аделия его сделала, повергнув «Юбилейный» в экстаз. Уровень шума был — будто хозяева забили гол на матче «Црвены Звезды» или «Панатинаикоса». После проката встал весь зал, включая руководство федерации и комментаторов. И заслуженно.
Чемпионка России уже совершила великое дело, вопреки травмам вернув сложнейший прыжок в восемнадцать с половиной лет. Здесь, конечно, нельзя заранее начать праздновать — это лишь заявка на главный турнир. Но тренд прекрасный. 86,52 балла на фоне 70 баллов соперниц его слабо отражают — но к фигуристке никаких вопросов. Аделии хочется аплодировать.
Про Аделию будет написано еще очень много — и за нее мы логично будем болеть через два месяца. Но это не отменяет более глобальных вещей про разрыв двух столиц и регионов.
Почему-то мужское одиночное катание можно выиграть чуть ли не из первой разминки, как показал Матвей Ветлугин. Но это объясняется легко — у мужчин гораздо более ровное распределение штабов, почти за каждым стоит статусная команда, поэтому сенсации реальны. А непредсказуемость результата — главное, что можно продать в спорте. И мужчин реально интересно смотреть — причем всех. Поэтому на них сегодня и был практически полный зал.
Смысл смотреть женские соревнования, если в них результат и список лидеров известен еще до начала?
А Аделии Петросян удачи в Милане и побольше ультра-си.
Дмитрий Кузнецов