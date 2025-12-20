Аделия Петросян: «Готова только похвалить зрителей, тренеров, которые поддерживали весь мой прокат. Благодаря вам я доехала»

«Я готова только похвалить зрителей, моих тренеров, которые поддерживали весь мой прокат, который дался сегодня тяжеловато. Но благодаря вам я доехала. Буду стараться улучшаться.



Всем желаю крепких нервов, потому что следующий год будет очень напряженным. Я знаю, что у меня будет, у вас наверняка свои какие-то планы, идеи, желания — я очень хочу, чтобы они у вас все исполнились втройне», — сказала Петросян в эфире Первого канала.