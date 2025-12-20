Ричмонд
Валерий Ангелопол: «Я снова с вами! Спасибо всем, кто остался, кто ушел, кто ждал и кто верил»

Фигурист Валерий Ангелопол опубликовал пост о своем «возвращении».

«Нет ничего дороже жизни… Я снова с вами! Спасибо всем, кто остался, кто ушел, кто ждал и кто верил. По новому, с честью и достоинством», — написал спортсмен в сторис.

Ангелополу 22 года, он победитель финала Гран-при-2022/23 в танцах на льду с Василисой Кагановской. После 2023 года пробовал встать в пару с Ариной Ушаковой, Александрой Шинкаренко и Дарьей Каревой, но ни с кем из них на соревнования не вышел.

В сентябре 2025-го Ангелопол объявлял о приостановке карьеры.

Ангелопол ускорился — четвертая партнерша за год! А прежняя сожгла его футболку.