Валерий Ангелопол: «Я снова с вами! Спасибо всем, кто остался, кто ушел, кто ждал и кто верил»

Ангелополу 22 года, он победитель финала Гран-при-2022/23 в танцах на льду с Василисой Кагановской. После 2023 года пробовал встать в пару с Ариной Ушаковой, Александрой Шинкаренко и Дарьей Каревой, но ни с кем из них на соревнования не вышел.