Аделия Петросян: «Хотелось бы еще где-то выступить до Олимпиады, поближе к Москве. Но важно, как решат тренеры и федерация»

Сегодня Петросян в третий раз подряд выиграла чемпионат России. В феврале она примет участие в Играх-2026 в нейтральном статусе.
"Пока ничего не знаю про какие-то выступления. Но хотелось бы еще выступить где-то. У всех спортсменов было шесть-семь выступлений до Олимпиады, а у меня намного меньше.
Хотелось бы еще где-то выступить. Мне важнее прокататься поближе к Москве. Не считаю, что это связано с публикой, не принципиально. Но важно, как решат тренеры и федерация", — сказала Петросян.
Такая победа Петросян вызывает растерянность.
