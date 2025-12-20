Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аделия Петросян: «Хотелось бы еще где-то выступить до Олимпиады, поближе к Москве. Но важно, как решат тренеры и федерация»

Фигуристка Аделия Петросян заявила, что ей хотелось бы до Олимпийских игр принять участие еще в каком-нибудь турнире.

Источник: Спортс"

Сегодня Петросян в третий раз подряд выиграла чемпионат России. В феврале она примет участие в Играх-2026 в нейтральном статусе.

"Пока ничего не знаю про какие-то выступления. Но хотелось бы еще выступить где-то. У всех спортсменов было шесть-семь выступлений до Олимпиады, а у меня намного меньше.

Хотелось бы еще где-то выступить. Мне важнее прокататься поближе к Москве. Не считаю, что это связано с публикой, не принципиально. Но важно, как решат тренеры и федерация", — сказала Петросян.

Такая победа Петросян вызывает растерянность.

Узнать больше по теме
Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
Читать дальше