Антон Сихарулидзе: «Мишина и Галлямов — мощная пара мирового уровня. Думаю, что уже в следующем году они войдут в сезон во всеоружии»

Президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Антон Сихарулидзе оценил выступление Анастасии Мишиной и Александра Галлямова в текущем сезоне.

Источник: Спортс"

"У Галлямова в конце прошлого сезона произошла очень серьезная травма, он был прооперирован. Затем ему потребовалось немало времени, чтобы восстановиться и хотя бы просто встать на лед, а не то, чтобы вернуться на тот же уровень. Но они все равно вернулись и начали выступать.

Да, пусть пока не так успешно, как до травмы, но для нас все очевидно и понятно — мы видим, как серьезно они занимались подготовкой. Просто времени было недостаточно, они пропустили все лето — очень важное время для фигурного катания. Ведь именно летом ставятся программы, отрабатываются новые элементы, доводятся до совершенства коронные.

Этот важный период Анастасией и Александром был полностью пропущен, сезон получается не таким хорошим, но это мощная пара мирового уровня. И я думаю, что уже в следующем году они войдут в сезон во всеоружии и форме, в которой нам всем хотелось бы видеть наших чемпионов Европы и мира. Все основания для этого есть", — рассказал Сихарулидзе.