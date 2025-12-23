Бетина Попова: «Валиева — одна из самых сбалансированных фигуристок. Думаю, на чемпионате России ее точно стоит ожидать»

25 декабря истечет срок четырехлетней дисквалификации Валиевой за допинг.
"Жду возвращения Камилы с большой радостью. Для меня это одна из самых сбалансированных фигуристок, которые за последнее время у нас появлялись. Невероятная растяжка, прекрасное скольжение, великолепная интерпретация программ плюс сложные многооборотные прыжки.
Наверное, этого не стоит ожидать сразу, восстановления всех четверных. Но, думаю, она сейчас в достаточной кондиции, чтобы исполнять тройные, которые сейчас делает множество девушек, на чемпионате России Камилу точно стоит ожидать.
Судя по тем видео, которые она публикует в соцсетях, можно видеть, что основные элементы она собрала и находится в прекрасной физической форме. Честно скажу: это большая радость для всех любителей фигурного катания — снова видеть Камилу на льду на соревнованиях", — сказала Попова.