Срок дисквалификации Валиевой завершен. Ждать ли фигуристку на турнирах?

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Дисквалификация фигуристки Камилы Валиевой истекла, спортсменка снова может выступать на официальных соревнованиях. Она поддерживает форму, активно выступая в шоу, и вновь включена в допинг-пул Международного союза конькобежцев (ISU) на сезон-2025/26, если решит продолжать спортивную карьеру. И хотя сама она пока на этот счет не высказывалась, спортивное сообщество в этом практически не сомневается.
Спортивный арбитражный суд (CAS) в январе 2024 года дисквалифицировал Валиеву на четыре года с 25 декабря 2021 года за наличие триметазидина в пробе, взятой на предолимпийском чемпионате России в Санкт-Петербурге, где Валиева стала безоговорочной победительницей. Следующая проба, с чемпионата Европы в Таллине, была чистой, но о положительном тесте общественность узнала только в Пекине. Все результаты с декабря 2021 года были аннулированы, а значит Валиевой в случае возвращения предстоит вернуть отобранное. Только вот делать это ей придется в соперничестве с новыми конкурентками, подросшими за четыре года. Срок в скоростях развития женского одиночном катании огромный, однако у Валиевой есть с чем обходить соперниц.
В интервью ТАСС президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе, подводя итоги чемпионата страны в Санкт-Петербурге, уделил немало внимания компонентности катания. «Сейчас в мировом фигурном катании компоненты имеют невероятно большое значение. Они быстро тают, если ты допускаешь одно-два падения. Да и постановки страдают, потому что к четверным прыжкам нужно готовиться с заходами, — рассказал он. — Мы постоянно обращаем на это внимание наших тренеров и спортсменов — нам нужны компонентные катальщики. Мировому фигурному катанию и судейству в том числе важны сбалансированные программы, где есть как сложные элементы — вращения, сложные прыжки, спирали и дорожки, так и в целом красиво поставленные и интересные программы, эмоции».
С компонентами у Валиевой все очень хорошо, тем более что артистизм в условиях постоянных шоу — тоже фактор тренируемый. Не просто так олимпийская чемпионка Татьяна Навка, очень внимательно следящая за художественной составляющих своих ледовых спектаклей, доверяет ей ведущие партии. «Камила — очень сильная спортсменка, величайшая спортсменка. Равных ей нет, на мой взгляд, на сегодняшний день по потенциалу. Мы всей нашей командой большой и тренер Светлана Соколовская делаем все возможное, все удобства создаем, условия, чтобы Камила защищала честь нашей страны на всех соревнованиях мирового уровня», — сказала Навка после премьеры нового сезона шоу «Щелкунчик».
Валиева сможет участвовать в соревнованиях, но будет она это делать или нет — слово за ней. Конечно, все ждут продолжения ее карьеры — в этом вопросе фигуристку поддержали даже американцы, соперники россиян по командному турниру в Пекине танцоры Мэдисон Чок и Эван Бейтс. «Трудно представить, через что пришлось пройти 15-летнему подростку в такой ситуации. И мы никогда не можем знать всей ситуации, по крайней мере, с нашей точки зрения. Я бы просто пожелал ей всего самого наилучшего», — сказал Бейтс в интервью телеканалу Fox. «Важно помнить, что мы все люди. И я просто желаю людям здоровой, счастливой жизни, полной тех, кто их любит», — добавила его партнерша.
Ждут Валиеву на льду и ее нынешние соперницы, еще вчера наблюдавшие за ней как за кумиром. Среди них — Мария Елисова, одна из самых юных участниц чемпионата России в Санкт-Петербурге. «Я думаю, что у Камилы Валиевой самый красивый тройной аксель. Считаю, что ее возвращение на лед — очень радостное событие. Она для меня всегда была кумиром, на нее равняюсь, очень рада буду с ней посоревноваться», — рассказала Елисова в начале сезона. Будет или нет Валиева возвращать тройной аксель — вопрос второй, главный — готова ли она двигаться дальше?.