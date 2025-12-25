Срок дисквалификации Валиевой завершен. Ждать ли фигуристку на турнирах?

Валиева сможет участвовать в соревнованиях, но будет она это делать или нет — слово за ней. Конечно, все ждут продолжения ее карьеры — в этом вопросе фигуристку поддержали даже американцы, соперники россиян по командному турниру в Пекине танцоры Мэдисон Чок и Эван Бейтс. «Трудно представить, через что пришлось пройти 15-летнему подростку в такой ситуации. И мы никогда не можем знать всей ситуации, по крайней мере, с нашей точки зрения. Я бы просто пожелал ей всего самого наилучшего», — сказал Бейтс в интервью телеканалу Fox. «Важно помнить, что мы все люди. И я просто желаю людям здоровой, счастливой жизни, полной тех, кто их любит», — добавила его партнерша.