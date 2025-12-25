Ари Закарян: «Пик Гуменника должен прийтись именно на Олимпиаду. Видно, что с каждым стартом идет прибавление»

— Национальный чемпионат не является шкалой измерения оценок. На Олимпиаде может быть все что угодно. Я очень рад за моего друга Рафаэля Арутюняна, он в очередной раз доказал, что является одним из лучших специалистов в мире. Об этом говорил и сам Гуменник. Он приехал туда [в США], чтобы специально дорабатывать четверной лутц, тулуп и риттбергер. Судя по работе, эти элементы были неплохо выполнены.