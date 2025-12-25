Ричмонд
Ари Закарян: «Пик Гуменника должен прийтись именно на Олимпиаду. Видно, что с каждым стартом идет прибавление»

Агент Ари Закарян, который работает с чемпионом мира Ильей Малининым, оценил итоги чемпионата России по фигурному катанию.

Источник: Спортс"

— У Гуменника больше баллов [на национальном чемпионате], чем у Кагиямы. Петр катался лучше, или в России судьи завышают оценки?

— Национальный чемпионат не является шкалой измерения оценок. На Олимпиаде может быть все что угодно. Я очень рад за моего друга Рафаэля Арутюняна, он в очередной раз доказал, что является одним из лучших специалистов в мире. Об этом говорил и сам Гуменник. Он приехал туда [в США], чтобы специально дорабатывать четверной лутц, тулуп и риттбергер. Судя по работе, эти элементы были неплохо выполнены.

— Как оцените форму Гуменника перед Олимпиадой?

— Видно, что с каждым стартом идет прибавление. Его пик должен прийтись именно на Олимпиаду. Думаю, нас ждет интересный турнир. По форме Гуменника наглядно видно, как он работал с Арутюняном. Рафа — серьезный специалист в бизнесе фигурного катания.

— Аделия Петросян не совсем чисто откатала чемпионат России и в целом проводит нестабильный сезон. Это может настораживать болельщиков?

— На нее оказывается колоссальное давление со всех сторон, плюс огромная ответственность. У Аделии есть внутренний стержень, который должен сыграть в плюс. На Олимпиаде она будет более устойчивой. На чемпионате России конкуренция была серьезной, но, сравнивая с мировым уровнем, я бы не стал забегать вперед и что-то утверждать. Не стоит недооценивать японок, американок и других спортсменок.

— В России многие эксперты уверены, что Петросян едет в Италию за золотом и будет главной фавориткой. Есть ли у нее запас прочности?

— На Олимпиаде может случиться все что угодно, — ответил Закарян.

Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.

