Татьяна Тарасова: «Этот год мне запомнится потрясающим чемпионатом России. Надеюсь, что наших спортсменов освободят из заточения»

"У нас уже сложившаяся сборная команда. Она — настоящая, в ней собраны мастера своего дела. Они способны побеждать на чемпионатах Европы, мира и Олимпийских играх. Поэтому нам недостаточно только двух человек, которых пригласили на Олимпиаду. Приглашать можно в гости, а на соревнования едут по правилам, которым следуют все. Не понимаю, почему нас приглашают, почему мы не ездим. Пригласили только двоих человек, которых выбрали сами — да, это два наших ведущих спортсмена. Однако, по правилам ISU мы завоевали право участвовать на Олимпиаде большой командой. Но ISU сам же нарушает свои правила.