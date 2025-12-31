Татьяна Тарасова: «Овечкин — спортсмен года. Он выдающийся хоккеист, лучший из лучших»

"Овечкин — спортсмен года. Правильно, что его достижение признали. Он выдающийся хоккеист, лучший из лучших.
Кто из фигуристов может приблизиться к его успехам? Мы пока дисквалифицированы, не выходили на международные соревнования. Когда выйдем на них, тогда и будем говорить", — сказала Тарасова.
Татьяна Тарасова: «Спортсмен 2025 года — Петр Гуменник. Среди девушек назову лучшей Аделию Петросян».
