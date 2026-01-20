Татьяна Тарасова: «Надо показывать Олимпийские игры по ТВ, вся Россия будет смотреть. Я буду смотреть все соревнования, которые найду. А найду я все»

"Я думаю, что надо показывать Олимпийские игры по телевидению, вся страна будет их смотреть. Я буду смотреть все соревнования, которые найду. А найду я все. И так каждый будет искать: кто в телефоне, кто в телевизоре, кто где-то еще. Это запретить невозможно. У нас в стране не показывали, например, чемпионат Америки по фигурному катанию, а все, кто заинтересован в этом, смотрели его.