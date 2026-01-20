Ричмонд
Татьяна Тарасова: «Надо показывать Олимпийские игры по ТВ, вся Россия будет смотреть. Я буду смотреть все соревнования, которые найду. А найду я все»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что будет смотреть все соревнования на Олимпийских играх-2026.

"Я думаю, что надо показывать Олимпийские игры по телевидению, вся страна будет их смотреть. Я буду смотреть все соревнования, которые найду. А найду я все. И так каждый будет искать: кто в телефоне, кто в телевизоре, кто где-то еще. Это запретить невозможно. У нас в стране не показывали, например, чемпионат Америки по фигурному катанию, а все, кто заинтересован в этом, смотрели его.

Почему весь мир должен смотреть Олимпийские игры, а мы не должны? Это нечестно. С нами поступают нечестно, но мы-то с собой должны поступать честно. Столько денег у нас тратится на страшную ерунду, я ведь смотрю, какие передачи идут (по телевидению). Я думаю, что посмотреть часть Олимпийских игр будет совсем неплохо", — сказала Тарасова.

Игры-2026 пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Олимпиаду-2026 покажет Okko! Медиареволюция в России.