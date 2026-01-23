Ричмонд
Горбачева рассказала, сколько будет восстанавливаться после операции

Горбачева: восстановление после операции займет от 6 до 10 месяцев.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Российская фигуристка Алина Горбачева сообщила, что ее восстановление после перенесенной в Германии операции займет от шести до десяти месяцев.

В январе Горбачева успешно перенесла операцию на колене. Ранее спортсменка пропустила чемпионат России из-за травмы.

«От начала подготовки к операции и до момента, когда я пришла в себя, прошло пять часов, сама операция длилась 1,5 часа. Восстановление займет от 6 до 10 месяцев. Сейчас я каждый день езжу на процедуры иглоукалывания, делаю упражнения для восстановления и готовлюсь к ЕГЭ по биологии», — написала спортсменка в личном Telegram-канале.

Горбачевой 18 лет. Она является бронзовым призером чемпионата страны, а также серебряным призером Финала Гран-при России, чемпионкой страны среди юниоров.