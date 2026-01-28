Россия на Олимпиаде-2026: так мало наших не было никогда

До Олимпиады-2026 в Милане и Кортине-д’Ампеццо чуть больше недели. Российские спортсмены снова выступят в нейтральном статусе.
Состав команды формировался долго, но теперь все участники известны. Их будет 13.
● В Париже-2024 россияне даже отказывались от квот: их было 50, а на Игры поехали лишь 15 человек.
В этот раз все иначе: наши спортсмены едут максимально возможным составом. Федерации выдавали квоты неохотно, порой даже через CAS. Как итог — не больше двух человек на вид спорта. Летом, например, в одном теннисе ездили семеро.
Зато по количеству видов Милан опережает Париж — даже несмотря на то, что программа зимних Игр куда менее разнообразная: 7 видов спорта против 5.
Да и в процентном соотношении представительство больше: 0,45% от общего количества участников в 2026-м (и 0,14% — в 2024-м).
● Но 13 участников — это, конечно, антирекорд для России на зимних Играх.
До этого самое небольшое представительство советских/российских спортсменов приходилось на Олимпиаду-1956.
Тогда сборная СССР впервые отправилась на зимние Игры, по иронии судьбы — тоже в Кортину-д’Ампеццо. Команда насчитывала по разным данным от 53 до 56 спортсменов. СССР с запасом победил в медальном зачете.
Рекорд же установлен в Сочи-2014 — 225 спортсменов.
По сравнению с 1956-м, программа невероятно расширилась: если в Кортине в 1956-м разыгрывали всего 24 комплекта наград, то спустя 70 лет их 116.
● Впрочем, были одни Игры, где российских спортсменов было еще меньше — всего шестеро. Это Олимпиада-1908 в Лондоне, дебютная для страны.
И хоть Игры были летними, зимние виды на них тоже были представлены: в программу входило фигурное катание.
Первый олимпийский чемпион из России Николай Панин-Коломенкин доказал, что наши фигуристы способны побеждать даже при минимальных квотах. Так что Аделии Петросян и Петру Гуменнику есть с кого брать пример.
● В Милане наших могло быть больше.
В коньках и шорт-треке отобраться смогли 4 человека, хотя на международных стартах выступали 18 спортсменов с нейтральным статусом.
Лыжникам FIS выдала лишь 2 нейтральных статуса — Савелию Коростелеву и Дарье Непряевой. В фигурке и вовсе отказали танцорам и парникам.
В двоеборье и прыжках с трамплина россияне не успели оформить документы, да и статус получили за несколько дней до конца отбора.
Сноуборд тоже пострадал из-за проблем с шенгенскими визами, а последняя попытка Кристины Пауль попасть на Игры закончилась результатами в шаге от норматива. Во фристайле Анастасии Таталиной и Лане Прусаковой не хватило количества стартов, чтобы пробиться в топ-30 тех, кто едет в Милан.
● В составе нынешней команды лишь у одной спортсменки есть опыт выступления на Олимпийских играх. Горнолыжница Юлия Плешкова соревновалась в Пекине-2022 в пяти дисциплинах, лучший результат в личном виде — 10-е место в комбинации.
Остальные 12 спортсменов дебютируют на Играх. Самая молодая участница — фигуристка Аделия Петросян, ей 18 лет. Самый возрастной в команде — 29-летний горнолыжник Семен Ефимов.
С прошлых Игр россияне привезли одну медаль — серебро в теннисе. А что получится у наших в Милане?
Автор: Мария Селенкова