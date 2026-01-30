Ричмонд
Туктамышева ответила, как Петросян выиграть медаль на ОИ-2026: «Компоненты будут ставить не самые высокие»

Российская фигуристка, чемпионка мира Елизавета Туктамышева поделилась ожиданиями перед выступлением россиянки Аделии Петросян на зимней Олимпиаде-2026 в Италии.

Источник: Алексей Кикинов, ДоброFON

«В произвольной надо делать какой-то из элементов ультра-си, потому что мы помним, что Аделия набрала 209 баллов в квалификации, откатав почти чисто с тройными прыжками. В этих баллах кроются эти две программы с тройными. Чтобы набирать 230 (баллов), как набирают Каори Сакамото, Алиса Лю, нужен ультра-си в короткой (программе) и несколько — в произвольной. Потому что компоненты будут ставить не самые высокие, к сожалению», — заявила Туктамышева в интервью Okko Спорт.

Зимняя Олимпиада пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Узнать больше по теме
Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
Читать дальше