Тарасова раскритиковала организаторов Олимпиады из-за Гуменника и Петросян

«С какой стати Петросян и Гуменник выступают на Олимпиаде первыми? Ну почему так с нами? У меня вопросы не прекращаются. Я так расстраиваюсь, знаете, даже плачу. Как могли нас исключить, и еще потом допустить двух, и еще на них какие-то санкции?» — сказала Тарасова.