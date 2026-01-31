Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Валиева раскрыла подробности возвращения в фигурное катание

Российская фигуристка Камила Валиева раскрыла подробности возвращения в спорт после дисквалификации. Об этом она рассказала в эфире Первого канала.

Источник: Reuters

«Кайфую от процесса и взаимодействия с новым тренерским штабом. У меня какая-то невероятная любовь к спорту, к фигурному катанию, она будто усилилась за эти четыре года», — заявила Валиева.

По ее словам, она счастлива из-за возвращения на турниры. «Люблю фигурное катание всем сердцем, всей душой. Это самая главная мотивация», — отметила спортсменка.

18 января Валиева анонсировала возвращение на соревнования. 19-летняя фигуристка выступит на Кубке Первого канала и чемпионате России по прыжкам. Она отметила, что хочет вновь почувствовать азарт соревнований, а также пообещала показать новую программу на Кубке Первого канала.

В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву, провалившую допинг-тест, на четыре года. Результаты фигуристки аннулировали с 25 декабря 2021 года, из-за чего сборная России лишилась золота Олимпиады в Пекине в командных соревнованиях.