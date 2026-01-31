Валиева исполнила четверной тулуп на чемпионате России по прыжкам

Валиевой 19 лет, она ранее приняла решение возобновить карьеру. Ей было разрешено официально приступить к тренировкам с 25 октября. Спортсменка занимается в команде Татьяны Навки под руководством Светланы Соколовской. До отстранения Валиева тренировалась в группе Этери Тутберидзе.