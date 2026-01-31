Ричмонд
Тарасова заявила, что так, как Валиева, в спорт никто не возвращался

Чемпионат России по прыжкам стал для Валиевой первым турниром после возвращения на соревнования.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Фигуристка Камила Валиева после возвращения сохранила легкость и владение всеми элементами, никто из фигуристов не возвращался в спорт таким же образом. Такое мнение на арене во время чемпионата России по прыжкам, который проходит в Москве, высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Для Валиевой это первый турнир после возвращения на соревнования. В четвертьфинале спортсменка чисто исполнила четверной тулуп.

«Так никто не возвращался, она владеет всеми элементами, которыми владела раньше. Она очень выросла, стала другой, а прыгает так же легко и многооборотно. Не то что не боится, а показывает образцы лучших прыжков. Мы будем за нее болеть, конечно, за человека, у которого есть желание вернуться к такой тяжелой работе и тяжелым тренировкам. Я хотела бы, чтобы она вообще по-новому засверкала. Очень важно, какая будет программа и что в ней будет делаться», — сказала Тарасова.

Валиеву дисквалифицировали за употребление запрещенного препарата триметазидина. По решению Спортивного арбитражного суда спортсменка лишилась золота чемпионата Европы 2022 года, золотой (2021), серебряной (2022) и бронзовой (2023) медалей чемпионатов России, серебряной награды финала Гран-при России (2023), а также наград на отдельных этапах турнира.

Валиевой 19 лет, она ранее приняла решение возобновить карьеру. Ей было разрешено официально приступить к тренировкам с 25 октября. Спортсменка занимается в команде Татьяны Навки под руководством Светланы Соколовской. До отстранения Валиева тренировалась в группе Этери Тутберидзе.