Тарасова заявила, что так, как Валиева, в спорт никто не возвращался

«Так никто не возвращался, она владеет всеми элементами, которыми владела раньше. Она очень выросла, стала другой, а прыгает так же легко и многооборотно. Не то что не боится, а показывает образцы лучших прыжков. Мы будем за нее болеть, конечно, за человека, у которого есть желание вернуться к такой тяжелой работе и тяжелым тренировкам. Я хотела бы, чтобы она вообще по-новому засверкала. Очень важно, какая будет программа и что в ней будет делаться», — сказала Тарасова.