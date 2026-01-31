Валиева и Трусова снова на льду. Как прошло возвращение фигуристок

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Фигуристки Камила Валиева и Александра Игнатова (до замужества Трусова) вернулись к соревнованиям после длительной паузы, выступив на чемпионате России по прыжкам.
Валиева возобновила карьеру после дисквалификации — последним турниром фигуристки был чемпионат России, прошедший в декабре 2023 года. Игнатова вышла на лед спустя более трех лет — ее последним стартом стал этап Гран-при России в Самаре в ноябре 2022 года.
За это время в жизни обеих спортсменок произошло немало изменений. Валиева завершила сотрудничество с Этери Тутберидзе и перешла к Светлане Соколовской. Игнатова, в свою очередь, вернулась к Тутберидзе, хотя за эти годы тоже успела поработать в группе Соколовской. Она возвратилась к выступлениям не просто после долгой паузы, но и после родов — в августе они с супругом Макаром Игнатовым стали родителями.
«Лучшее, что случилось в жизни»
Рассчитывать на сложнейшие прыжки изначально казалось наивным — обе фигуристки пропустили слишком много времени. Многие и вовсе отказывались верить, что эти возвращения реальны. Но серьезность намерений стала понятна буквально накануне турнира. За два дня до старта в Telegram-канале «Навка Арена» появилось видео, где Валиева чисто исполнила четверной тулуп — и не просто сольный, а в каскаде. И в первый день соревнований все ждали от нее именно этого прыжка, хотя поверить в происходящее все еще было сложно.
Все ожидания оправдались самым лучшим образом. Валиева начала возвращение с личного турнира и вышла на лед под пятым стартовым номером. Уже на разминке зрители увидели первый четверной тулуп — и сдержать слезы смогли не все. Ведь эта девушка пережила слишком многое: давление, сомнения, публичные испытания, моменты, когда казалось, что весь мир обрушился лишь на нее. И вот она снова на льду — счастливая и занимающаяся своим самым любимым делом.
В личном зачете Валиева безукоризненно справилась с четверным тулупом. Многие ждали этого возвращения, но вряд ли кто-то мог представить, что оно окажется настолько мощным. Помимо тулупа, фигуристке удался каскад тройной лутц — тройной сальхов, а также одиночный тройной лутц. В полуфинал она вышла четвертой из шести. Выше оказались спортсменки с большим количеством элементов ультра-си, однако выступление Валиевой ясно дало понять: это лишь старт ее возвращения. С таким настроем и заметной радостью от нахождения на льду при зрителях можно ожидать, что сложнейших прыжков станет больше. Следующий этап турнира и финал пройдут 1 февраля.
На этом выступления Валиевой в субботу не завершились. После личного турнира стартовали соревнования дуэтов — новый формат, который ранее не проводился. Валиева выступала в паре с Марком Кондратюком. В первом раунде ей вновь покорился четверной тулуп. Во втором эпизод вышел символичным: Камила справилась с этим прыжком, а Кондратюк неожиданно упал на лед. По итогам турнира дуэт занял последнее место, а их выступление завершилось настоящим «игрушкопадом» — болельщики выбросили на лед более сотни плюшевых черепашек.
Вряд ли Валиева выходила на лед с мыслью о местах. Этот старт был скорее про возвращение в такую родную для нее среду. Вероятно, сейчас важнее не догнать всех сразу, а снова стать частью спорта, в котором она росла и была одним из главных действующих лиц. И именно поэтому значение турнира выходит далеко за рамки оценок, надбавок и мест: за ее первыми шагами после паузы внимательно следят не только болельщики на трибунах, но и весь фигурнокатательный мир. «Наконец-то я тут. Ощущения потрясающие, мне кажется, что это лучшее, что произошло в моей жизни за все это время. Я очень люблю этот вид спорта и очень счастлива здесь находиться», — сказала Валиева после выступления.
Русская ракета в деле
Игнатова за сутки до начала турнира опубликовала в своем Telegram-канале попытку исполнения четверного лутца — пусть со степ-аутом, но ведь с момента родов прошло менее полугода. Эта фигуристка год за годом доказывает, что в ее случае невозможное возможно. Невольно вспоминаются ее слова о четверных прыжках: «А почему мальчики могут, а я нет?» И Игнатова продолжает отвечать на этот вопрос не только словами.
Если появления Валиевой после окончания дисквалификации на этих соревнованиях многие ожидали, то заявка Игнатовой стала неожиданностью. Молодая мама, выходящая исполнять многооборотные прыжки, — в это действительно сложно поверить. В личном зачете фигуристка изначально решила не рисковать: в программе были каскад тройной лутц — тройной сальхов, а также тройные флип и лутц. Но за несколько секунд до окончания отведенного на выступление времени Игнатова все же решила зайти на свой фирменный элемент — четверной лутц. Прыжок не получился, вместо него вышла «бабочка» — два оборота. Набора из тройных прыжков оказалось недостаточно для выхода в полуфинал, и личные соревнования для нее на этом завершились.
В турнире дуэтов она выступила с супругом Макаром. И снова Игнатова попыталась исполнить четверной лутц, но вышла та же ошибка. Спасти ситуацию вышел муж, и в первом раунде ему это удалось — два четверных риттбергера и четверной сальхов — заявка серьезная. Во втором раунде Игнатова допустила ошибку на тройном флипе, но уже в следующем раунде справилась с каскадом, однако несколько двойных акселей пошли под обнуление. Дуэт занял итоговое пятое место.
Это возвращение также было не про баллы и протоколы. Оно про настоящий спортивный характер и желание заниматься делом, которому посвятил всю свою жизнь.
Чем обернется путь двух сильных девушек — нам только предстоит узнать, но уже сейчас ясно одно — равнодушным он не оставит и скучным точно не будет.