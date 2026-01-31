Валиева и Трусова снова на льду. Как прошло возвращение фигуристок

Вряд ли Валиева выходила на лед с мыслью о местах. Этот старт был скорее про возвращение в такую родную для нее среду. Вероятно, сейчас важнее не догнать всех сразу, а снова стать частью спорта, в котором она росла и была одним из главных действующих лиц. И именно поэтому значение турнира выходит далеко за рамки оценок, надбавок и мест: за ее первыми шагами после паузы внимательно следят не только болельщики на трибунах, но и весь фигурнокатательный мир. «Наконец-то я тут. Ощущения потрясающие, мне кажется, что это лучшее, что произошло в моей жизни за все это время. Я очень люблю этот вид спорта и очень счастлива здесь находиться», — сказала Валиева после выступления.