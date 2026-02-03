Плющенко о Малинине: «Представляете, куда он рванул? Это немыслимо! Никто и не знал, что так можно»

— За Ильей Малининым лично вам больше всего хочется понаблюдать?
— Мне — да. Тем более мой агент Ари Закарян, с которым с 15 лет работаю, и его агент тоже. Мы каждый день на связи, общаемся. И с родителями Ильи я соревновался с самого детства, были вместе на сборах. Прекрасно их знаю. Очень рад, что они воспитали своего сына на высочайшем уровне. Он первым на планете сделал прыжок в четыре с половиной оборота. Это немыслимо! Никто и не знал, что так можно. Я думал, что это случится позже. Скажу больше — Илья пятерной делает. Представляете, куда он рванул? Очень хочется, чтобы он был психологически сильным.
— В других видах спорта будете за кем-то так же пристально наблюдать?
— Пока еще не знаю всех, кто выступает, но смотреть и болеть за наших ребят обязательно буду, — приводит слова Плющенко «Спорт-Экспресс».
Олимпиада пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. Малинин считается безоговорочным фаворитом соревнований — букмекеры дают на его победу коэффициент 1,08 (около 93% вероятности).