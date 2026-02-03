Российская фигуристка рассказала о сбывшейся в Северной Корее мечте

Ранее другой российский фигурист Макар Солодников рассказал, что в октябре 2025 года ездил в Северную Корею на международный фестиваль, посвященный 80-летию основания Трудовой партии КНДР. Его удивило, что в стране интернет работает лишь в отелях. Также принимавший участие в мероприятии фигурист Артур Гачинский заявил, что не выходил из гостиницы без сопровождения.