Гайнутдинов о свадьбе с Медведевой: «Пока еще выбирается дата, место проведения, вообще как это все спланировать»

Танцор Ильдар Гайнутдинов высказался о предстоящей свадьбе с двукратной чемпионкой мира по фигурному катанию Евгенией Медведевой.

Источник: Спортс"

— Немного про предстоящую свадьбу с Евгенией Медведевой. Первый танец. Будете ли вы принимать участие в постановке?

— Сейчас, я думаю, еще прям рано так загадывать, потому что пока еще даже выбирается дата свадьбы, место проведения, вообще как это все спланировать. Мы думаем, что сейчас вот этот горячий зимний сезон пройдет, там уже Женины концерты пройдут, съемки и мой концерт пройдет. И я думаю, что мы потом уже будем более ответственно подходить к этому мероприятию, потому что сейчас пока что на уровне фантазии: что, если вот так, а что, если вот так вот сделать. Все-таки пока еще выбираем, мотаемся. В общем, никакой конкретики пока что.

— Женя уже выбирает платье.

— Да.

— Показывает ли она вам какие-то варианты, которые ей нравятся?

— Да, показывает, обсуждает. Постепенно процесс двигается, аккуратненько, — сказал Гайнутдинов.