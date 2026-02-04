Ричмонд
Тарасова оценила перспективы фигуристки Петросян перед Олимпиадой

По ее мнению, все будет зависеть от того, насколько спортсменка восстановилась от травмы.

Источник: Софья Сандурская/ТАСС

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Выступление российской фигуристки Аделии Петросян на Олимпиаде будет зависеть от того, насколько она сможет восстановиться от травмы. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Ранее Тутберидзе сообщила онлайн-кинотеатру Okko, что Петросян испытывала боль во время тренировок за месяц до начала Олимпийских игр.

«Есть боль и травмы, с которыми не сделаешь ультра-си. Надорвутся связки и все. Надежда, что не повлияет на выступление? Меня нельзя спрашивать об этом. Это нужно спрашивать у Тутберидзе и врача сборной», — сказала Тарасова.

Петросян 18 лет. Она является трехкратной чемпионкой России и трехкратной победительницей финалов Гран-при России.

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Фигуристки покажут короткую программу 17 февраля, произвольную — 19 февраля.

Узнать больше по теме
Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
Читать дальше