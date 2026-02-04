«Без ноги, считай. Просто очень сильно все болело». Петросян вспомнила, как отбиралась на Олимпиаду с травмой

До Олимпиады в Италии остались считаные дни. В онлайн-сервисе Okko вышел фильм о подготовке российской фигуристки Аделии Петросян к соревнованиям. В нем спортсменка и ее тренер Этери Тутберидзе вспомнили, с какими трудностями столкнулись при отборе на Игры.
«Была без ноги»
Первое, с чем пришлось бороться, — это травма Петросян. По воспоминаниям Тутберидзе, врачи даже не знали, как ее залечить.
«Рекомендации специалистов были с абсолютно разными исходами событий. Кто-то говорил: “Все, закончили кататься”, кто-то предлагал походить “три месяца в гипсе”. Один врач сказал: “А в чем проблема? Я могу девочку к старту подготовить”. И это оказался врач Шнайдер — в Германии находится», — рассказала Тутберидзе.
По словам тренера, врачи «что-то вправили» фигуристке и назначили упражнения, которые со временем увеличили диапазон движений. Сама Аделия вспоминает, что во время отборочных была совсем не в форме.
«Без ноги, считай. Просто очень сильно все болело. Прыжки не чувствовала из-за этого. И не представляла, как я могу даже просто проскользить программу, не то что отпрыгать», — рассказала спортсменка.
Для попадания на Олимпийские игры Петросян надо было быть в топ-5 на турнире в Пекине. Даже эту задачу она перевыполнила, заняв первое место с 209,63 балла за две программы. В тройку тогда также вошли Анастасия Губанова (Грузия, 206,23 балла) и Луна Хендрикс (Бельгия, 204,96).
Общение по телефону
Еще одним испытанием при отборе было то, что Тутберидзе не могла подходить к своей подопечной. Связь они держали только по телефону.
«Я с ней даже списалась ровно до выхода. Я стояла на разминке и всю разминку посмотрела. После этого она вышла со льда, списалась со мной. Я специально отошла, чтобы мы нигде не подходили друг к другу, потому что за нами реально следили, насколько я ее глазами провожу», — рассказала тренер.
По словам Тутберидзе, Аделию могли дисквалифицировать из-за общения со своим наставником. Поэтому приходилось держать дистанцию.
«Была фраза от ISU, чтобы тренер не подходил нигде на территории venue — это помещение, в котором происходят соревнования. Автобус, который везет от катка, тоже являлся venue. И я абсолютно не хотела нарушать никакие правила, поставленные ISU, чтобы не подвергать риску ни Аделию, никого», — заявила Тутберидзе.
Вживую им удалось пообщаться, только когда тренер уже покидала отель.
«На следующее утро я рано выезжала, спустилась с чемоданом в гостиницу, и Аделия была внизу. Она спросила: сейчас можно подойти? Я говорю: давай на всякий случай на улице. Она ко мне подошла, мы с ней обнялись, я ее поздравила», — вспомнила Этери Георгиевна.
Новый год — новые трудности
Однако проблемы с ногой никуда не ушли. Боль вернулась уже в начале этого года.
«Когда она вышла после праздников, 2-е, 3-е, 4-е число — она прям здорово прыгала и собирала контент из трех ультра-си. Немножко переставили их местами, и ей стало это проще. 5-го числа она появилась на утренней тренировке — все болит, ничего не помогает. Она говорит: не могу. Вот не могу, у меня сковывает движения, все. Все болит», — сказала Тутберидзе.
И это тревожно, поскольку Олимпиада уже совсем близко. Соревнования по фигурному катанию на Играх-2026 пройдут с 6 по 19 февраля. 17 февраля Петросян выступит с короткой программой, а через два дня — с произвольной.
Автор: Максим Клементьев