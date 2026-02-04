Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Без ноги, считай. Просто очень сильно все болело». Петросян вспомнила, как отбиралась на Олимпиаду с травмой

Проблемы вернулись после Нового года.

Источник: РИА "Новости"

До Олимпиады в Италии остались считаные дни. В онлайн-сервисе Okko вышел фильм о подготовке российской фигуристки Аделии Петросян к соревнованиям. В нем спортсменка и ее тренер Этери Тутберидзе вспомнили, с какими трудностями столкнулись при отборе на Игры.

«Была без ноги»

Первое, с чем пришлось бороться, — это травма Петросян. По воспоминаниям Тутберидзе, врачи даже не знали, как ее залечить.

«Рекомендации специалистов были с абсолютно разными исходами событий. Кто-то говорил: “Все, закончили кататься”, кто-то предлагал походить “три месяца в гипсе”. Один врач сказал: “А в чем проблема? Я могу девочку к старту подготовить”. И это оказался врач Шнайдер — в Германии находится», — рассказала Тутберидзе.

По словам тренера, врачи «что-то вправили» фигуристке и назначили упражнения, которые со временем увеличили диапазон движений. Сама Аделия вспоминает, что во время отборочных была совсем не в форме.

«Без ноги, считай. Просто очень сильно все болело. Прыжки не чувствовала из-за этого. И не представляла, как я могу даже просто проскользить программу, не то что отпрыгать», — рассказала спортсменка.

Для попадания на Олимпийские игры Петросян надо было быть в топ-5 на турнире в Пекине. Даже эту задачу она перевыполнила, заняв первое место с 209,63 балла за две программы. В тройку тогда также вошли Анастасия Губанова (Грузия, 206,23 балла) и Луна Хендрикс (Бельгия, 204,96).

Источник: Спорт-Экспресс

Общение по телефону

Еще одним испытанием при отборе было то, что Тутберидзе не могла подходить к своей подопечной. Связь они держали только по телефону.

«Я с ней даже списалась ровно до выхода. Я стояла на разминке и всю разминку посмотрела. После этого она вышла со льда, списалась со мной. Я специально отошла, чтобы мы нигде не подходили друг к другу, потому что за нами реально следили, насколько я ее глазами провожу», — рассказала тренер.

По словам Тутберидзе, Аделию могли дисквалифицировать из-за общения со своим наставником. Поэтому приходилось держать дистанцию.

«Была фраза от ISU, чтобы тренер не подходил нигде на территории venue — это помещение, в котором происходят соревнования. Автобус, который везет от катка, тоже являлся venue. И я абсолютно не хотела нарушать никакие правила, поставленные ISU, чтобы не подвергать риску ни Аделию, никого», — заявила Тутберидзе.

Вживую им удалось пообщаться, только когда тренер уже покидала отель.

«На следующее утро я рано выезжала, спустилась с чемоданом в гостиницу, и Аделия была внизу. Она спросила: сейчас можно подойти? Я говорю: давай на всякий случай на улице. Она ко мне подошла, мы с ней обнялись, я ее поздравила», — вспомнила Этери Георгиевна.

Источник: Спорт-Экспресс

Новый год — новые трудности

Однако проблемы с ногой никуда не ушли. Боль вернулась уже в начале этого года.

«Когда она вышла после праздников, 2-е, 3-е, 4-е число — она прям здорово прыгала и собирала контент из трех ультра-си. Немножко переставили их местами, и ей стало это проще. 5-го числа она появилась на утренней тренировке — все болит, ничего не помогает. Она говорит: не могу. Вот не могу, у меня сковывает движения, все. Все болит», — сказала Тутберидзе.

И это тревожно, поскольку Олимпиада уже совсем близко. Соревнования по фигурному катанию на Играх-2026 пройдут с 6 по 19 февраля. 17 февраля Петросян выступит с короткой программой, а через два дня — с произвольной.

Автор: Максим Клементьев

Узнать больше по теме
Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
Читать дальше