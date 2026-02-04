Туктамышева поедет на Олимпиаду в Милан в качестве журналиста Okko

— Планируешь ехать в Милан на Олимпиаду?
— Да, в качестве журналиста. Буду работать с Okko. Может, влог сниму. Поеду на 9 дней. На мое участие в «Ледниковом» это не повлияет — у нас тут все схвачено.
— Ты уже брала интервью у зарубежных фигуристов в финале Гран-при. Сложно было?
— Я не позиционировала себя как журналист. Старалась создать немного дружеский вайб, но общаться на английском было очень волнительно. Думала, что провалюсь под эту камеру. Невероятно страшно было на первом интервью, ведь важно, чтобы случился коннект со спортсменом. А если долго думаешь или запинаешься — эта связь разрывается. На русском мне было общаться, наоборот, комфортно и приятно. Берешь пару основных тем и раскрываешь их в разговоре.
— Какой Илья Малинин в жизни?
— Простой хороший парень! Пупсик, как я его называю. Открыт к общению, очень спокойный. Не заметила у него какой-то заносчивости. Илья говорит по-русски, все понимает, но интервью дает на английском.
— Заставила ли тебя работа журналистом по-другому взглянуть на эту профессию?
— Было непривычно. В какой-то степени спортсменам на соревнованиях даже легче. Мы находились на арене почти целый день. Нужно и выглядеть хорошо, и мозг держать в тонусе, чтобы нормально брать интервью. К тому же это очень эмоционально — я очень переживала за спортсменов. Действительно, я посмотрела на эту профессию с другого ракурса. Это был мой первый такой опыт, и сначала я ощущала себя некомфортно. Надеюсь, с опытом это поменяется.
— Есть какие-то особые эмоции от того, что посетишь Олимпиаду?
— Я уже была в Сочи в 2014 году как зритель. Думала, что я наконец поеду на Олимпиады, но каких-то особых эмоций по этому поводу не испытываю. Просто рада оказаться там. Это же Милан! Столько лет там не была. Это не только шопинг — это кухня, старинные улицы, лимончелло… Ладно, просто лимоны, ха-ха! Я в предвкушении.
Но самое главное для меня — это хорошо отработать. А все остальное — уже потом.
— И что все-таки тебе ближе — журналистика, участие в шоу или тренерство?
— На данный момент ближе журналистика и участие в шоу. Тренерство очень интересно, и я действительно хочу этим заниматься, но сейчас я не могу все бросить и уделять все внимание работе в «Юбилейном». Хотя я правда очень заинтересована в этом направлении, — сказала Туктамышева.