Шесть главных интриг Олимпиады в Италии

Лучшим результатом Коростелева на этапах Кубка мира было четвертое место при восхождении на гору на «Тур де Ски», а Непряева еще не попадала в топ-5, однако на этапах Кубка мира в гонке может участвовать восемь норвежцев, в то время как на Олимпиаде максимальная квота — четыре спортсмена от страны. Результаты россиян с каждым стартом улучшались, однако реально бороться за медали они смогут только на дистанционных гонках.