Шесть главных интриг Олимпиады в Италии

Возьмут ли россияне медали?
Россию на Олимпиаде будут представлять 13 спортсменов. На Игры попали фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, ски-альпинист Никита Филиппов, шорт-трекисты Алена Крылова и Иван Посашков, конькобежцы Ксения Коржова, Анастасия Семенова, лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев, саночники Дарья Олесик и Павел Репилов, а также горнолыжники Юлия Плешкова и Семен Ефимов.
Большого количества медалей от россиян ждать не приходится, однако шансы не уйти с пустыми руками остаются. Наибольшие надежды возлагаются на фигуристов, лыжников и Филиппова. Гуменнику будет тяжело бороться за медали, однако при чистом прокате он способен завоевать медаль. Петросян еще недавно казалась абсолютным лидером мирового фигурного катания, но в этом сезоне после травмы она еще ни разу чисто не исполнила четверные прыжки, без которых рассчитывать на победу будет сложно.
Лучшим результатом Коростелева на этапах Кубка мира было четвертое место при восхождении на гору на «Тур де Ски», а Непряева еще не попадала в топ-5, однако на этапах Кубка мира в гонке может участвовать восемь норвежцев, в то время как на Олимпиаде максимальная квота — четыре спортсмена от страны. Результаты россиян с каждым стартом улучшались, однако реально бороться за медали они смогут только на дистанционных гонках.
Филиппов успешно выступал на Кубке мира. На последних двух этапах он завоевал серебро и бронзу в спринте, поэтому на Олимпиаде он также будет претендентом на медали.
Выиграет ли золото Илья Малинин?
Американский фигурист российского происхождения Илья Малинин является безусловным фаворитом мужского одиночного турнира. Он выиграл 12 международных соревнований подряд, включая 2 последних чемпионата мира. В декабре 2025 года Малинин установил мировой рекорд в произвольной программе (238,24 балла), исполнив семь четверных прыжков в финале Гран-при.
21-летний спортсмен впервые выступит на Олимпийских играх. Малинин будет претендовать на золото не только в одиночном турнире, но и в командном, где американцы в отсутствие сборной России будут главными фаворитами. На Олимпиаде Малинин на своих коньках будет носить шнурки, подаренные ему российским рекордсменом по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александром Овечкиным.
Станет ли Сидни Кросби трехкратным олимпийским чемпионом?
Сборная Канады всегда является одним из главных претендентов на золотые медали международных соревнований. В этом году на Олимпиаде впервые за восемь лет выступят игроки из НХЛ. Хоккеисты североамериканской лиги впервые приняли участие в олимпийском турнире в 1998 году, и только два раза из пяти им не удалось выиграть золото.
Конкуренция на соревнованиях будет высокая, однако сборная Канады вновь является основным фаворитом. Капитаном команды, скорее всего, будет нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби, побеждавший на Олимпиадах в 2010 и 2014 годах. Если канадцы выиграют, то Кросби станет трехкратным олимпийским чемпионом, что ранее удавалось сделать только советским хоккеистам Владиславу Третьяку, Виталию Давыдову, Виктору Кузькину, Александру Рагулину, Анатолию Фирсову и Андрею Хомутову.
Заберет ли Йоханнес Клебо все золото?
Норвежец является главной звездой мировых лыжных гонок последних лет. Он подходит к Играм в Италии в статусе 5-кратного олимпийского чемпиона и 15-кратного чемпиона мира. На последнем чемпионате мира в 2025 году он стал первым в истории спортсменом, кто выиграл шесть из шести возможных гонок, поэтому главная интрига заключается в том, сможет ли норвежец повторить свое достижение, но уже на Олимпийских играх.
Клебо с огромной вероятностью станет победителем в двух спринтерских гонках и эстафете, так как единственный реальный соперник норвежской команды, сборная России, не примет участие в гонке. У спортсмена будут хорошие шансы победить в скиатлоне и марафоне. Главные сложности у него должны возникнуть в гонке с раздельного старта свободным стилем. В этой дисциплине в этом сезоне доминирует бывший биатлонист норвежец Эйнар Хедегарт, ожидается, что именно он станет главным соперником Клебо.
Если Клебо выиграет три золотые медали, то он сравняется по их числу с соотечественником Бьерном Дэли. У обоих окажется по восемь. Ееще одно золото станет рекордным.
Ждать ли Линдси Вонн на Олимпиаде?
Олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира горнолыжница американка Линдси Вонн вернулась в спорт в конце 2024 года после пятилетнего перерыва. В этом сезоне она одержала две победы на этапах Кубка мира и стала самой возрастной спортсменкой, кому удавалось выигрывать на таком уровне.
41-летняя Вонн являлась претенденткой на медали Олимпиады, однако сейчас ее участие в соревнованиях находится под вопросом. 30 января она вышла на старт на этапе Кубка мира в Швейцарии, однако не удержала равновесие и вылетела с трассы в защитную сетку. Позже Вонн написала в своих социальных сетях, что ее олимпийская мечта еще не окончена.
«Сегодня я упала во время скоростного спуска в Швейцарии и повредила левое колено. Это очень сложная ситуация всего за неделю до Игр, но если я что-то и умею делать, так это возвращаться. Моя олимпийская мечта не закончилась», — сообщила спортсменка. Время на восстановление у нее есть до 8 февраля.
Кто бросит вызов норвежским биатлонистам
После ухода норвежских братьев Йоханнеса и Тарея Бё место лидеров в мировом мужском биатлоне осталось вакантным. Перед стартом сезона ожидалось, что его займет действующий обладатель Кубка мира Стурла Лагрейд, но пока он не выиграл ни одной гонки. До нового года в общем зачете лидировал норвежец Йохан-Олаф Ботн, демонстрировавший высокую надежность в стрельбе, однако в этом году он еще не выходил на старты. На золото Игр также будут претендовать француз Эрик Перро, итальянец Томмазо Джакомель и швед Себастьян Самуэльссон.
У женщин явным лидером сезона является француженка Лу Жанмоно. Не стоит сбрасывать со счетов итальянок Доротею Вирер и Лизу Витоцци, для которых домашняя Олимпиада станет главным турниром жизни. Серьезная борьба ожидается в эстафетах между сборными Норвегии, Франции и Швеции. В женской и смешанных эстафетах им составят конкуренцию команды Германии и Италии.
Олимпийские игры завершатся 22 февраля.
Автор: Даниил Сорокин