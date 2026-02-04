Малинин заявил, что физически готов исполнить пятерной прыжок на Олимпиаде

«Может быть, а может, и нет. Посмотрим. Я думаю: делать или не делать. Держу вас в напряжении. Физически я готов. Если наступит нужный момент, вы это увидите», — приводит Reuters слова Малинина.
21-летний спортсмен отметил, что он не столько чувствует ответственность за дальнейшее развитие фигурного катания, сколько хочет выразить себя через технические возможности и художественные ценности.
«Я всегда говорю, что фигурное катание — это продолжение твоей личности. Думаю, каждый должен нести это в своем катании. Именно это делает наш спорт таким красивым и особенным», — добавил он.
Малинин является двукратным чемпионом мира, трехкратным победителем финала Гран-при, а также четырехкратным чемпионом США.
Зимняя Олимпиада-2026 пройдет в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.