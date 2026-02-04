Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Малинин заявил, что физически готов исполнить пятерной прыжок на Олимпиаде

Американский фигурист Илья Малинин ответил на вопрос о том, планирует ли он исполнять пятерной прыжок на Олимпийских играх в Италии.

Источник: Reuters

«Может быть, а может, и нет. Посмотрим. Я думаю: делать или не делать. Держу вас в напряжении. Физически я готов. Если наступит нужный момент, вы это увидите», — приводит Reuters слова Малинина.

21-летний спортсмен отметил, что он не столько чувствует ответственность за дальнейшее развитие фигурного катания, сколько хочет выразить себя через технические возможности и художественные ценности.

«Я всегда говорю, что фигурное катание — это продолжение твоей личности. Думаю, каждый должен нести это в своем катании. Именно это делает наш спорт таким красивым и особенным», — добавил он.

Малинин является двукратным чемпионом мира, трехкратным победителем финала Гран-при, а также четырехкратным чемпионом США.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.