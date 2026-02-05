«Ледниковый период», комментирование, блогерство. Чемпионка Тутберидзе Акатьева — о новых сферах жизни

Вынужденная пауза из-за травмы не стала для чемпионки России Софьи Акатьевой поводом, чтобы останавливаться в развитии. Прямо сейчас она получает новый опыт: фигуристка вышла на лед в шоу «Ледниковый период» вместе с актером Артуром Каспрановым.
В интервью Sport24 ученица Этери Тутберидзе рассказала, как научилась доверять в паре, про совмещение тренировок и учебы, а также о своих проектах за пределами льда — от развития соцсетей до комментаторской работы.
— Как тебе выступается в «Ледниковом периоде? Сравнивая детский и взрослый по атмосфере, где сложнее, может быть, страшнее выступать?
— Впечатления яркие, крутые, нравятся постановки и процесс самих выступлений. В детском ЛП, я помню, больше волновалась, сейчас чувствую себя более уверенно. В целом “Ледниковый период” для меня проект творческий и увлекательный.
В паре интересно, немного страшно поначалу было, на поддержки нужно прямо идти и не бояться. С Артуром скатываемся, привыкаем и учимся доверять друг к другу.
— Как долго привыкали друг к другу? Сложно было довериться партнеру?
— Познакомились мы декабре, потихоньку начали кататься, ставить программу, учить поддержки, парные шаги, так и подошли к первому съемочному дню. Артур — молодец, тренировался много сам, чтобы быть увереннее, привыкал к ботинкам фигурным, раньше он хоккеем занимался, дальше — к поддержкам. Надеюсь, будем усложняться.
Поддержки последнего номера много-много отрабатывали: сначала в зале без коньков, потом в коньках, но не на льду, потом на маленькой скорости, дальше уже, когда поставили программу, под музыку и на скорости побольше.
— Над чем сейчас больше всего работаете?
— Работаем над актерским мастерством, над синхронностью исполнения элементов, скоростью, над музыкальной составляющей.
— Съемочные дни два дня подряд. Тяжело ли?
— Я скажу, что интересно, новый опыт для меня, в один из дней накатывали почти 10 часов, дорабатывали программы с наставниками. После съемок, конечно, возьмем выходной.
— Перед выступлениями волнуетесь?
— Конечно, как без этого. В паре мне, с одной стороны, спокойнее, с другой стороны, я за Артура переживаю, поэтому тут какой-то баланс нужно искать. В целом катаемся с удовольствием.
— Помимо съемок, тренировок, ты еще учишься в вузе на тренера. Как успеваешь совмещать с учебой? Как закрыла сессию?
— Успеваю, стараюсь вовремя сдавать зачеты, сессию сдала, спасибо преподавателям, которые идут навстречу. В университете интересно учиться, нравятся биология, анатомия, психология. Сейчас у меня первые студенческие каникулы.
— Успеваешь ли во время тренировочного процесса лекции посещать, домашние работы выполнять?
— Домашние работы, тестирования, презентации — все делаю. В моем университете есть доступ к онлайн-формату лекций, это очень удобно, и есть возможность тренироваться.
— Cейчас ты активно начала вести свои социальные сети. Как ты решила попробовать себя в этой сфере, нравится ли тебе?
— Нравится очень. Стараюсь следить за новыми трендами, снимаю, потом монтирую. Мне интересно рассказывать о фигурном катании, снимать что-то смешное.
— Хотелось бы продолжать в этой сфере развиваться, может быть, блогерство тоже как одна из сфер для будущего?
— Сейчас самое важное для меня это спорт, тренировки, возвращение к соревнованиям. Со временем, конечно, подумаю о заведении блога, кажется мне это близко.
— А какой тебе формат больше нравится?
— Влоги из путешествий, бьюти, если про короткий формат, то GRWM (Get Ready With Me — «Собирайся со мной», популярный формат видео, в котором блогеры показывают процесс подготовки к выходу: нанесение макияжа, выбор одежды (look) и аксессуаров. — Sport24).
— В этом сезоне ты комментировала соревнования. Расскажи, как тебе этот опыт, довольна ли ты своей работой? Есть ли планы на будущее прокомментировать какие-либо соревнования?
— Мне было приятно получить приглашение на комментирование этапа Гран-при.
Конечно, я волновалась за спортсменов, за прокаты, будто сама выходила на лед и прыгала. Страшновато было говорить в прямом эфире, но со временем почувствовала уверенность, внимательно смотрела за каждым спортсменом, старалась поддерживать, что-то хорошее выделить, но и про ошибки сказать. Опыт отличный и самые приятные впечатления.
Анна Афонская