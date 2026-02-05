Олимпийский командник: США — вне конкуренции и битва за серебро

По всей вероятности, в этой сборной замены произойдут в мужском одиночном катании и в спортивных парах — хотя тут в последнем не до конца уверена. Грассль, видимо, откатает короткую программу, а вот в произвольной мы, наверное, увидим Маттео Риццо. Не знаю, способна ли подобная тактика принести медаль, но мне кажется, что в данном случае стоило бы рискнуть и поставить в короткую программу как раз второго номера сборной — Риццо. Да, у Маттео проще контент, но он исполняет его стабильнее и чище, нежели Даниэль в последнее время. Плюс Риццо — довольно компонентный фигурист, что автоматически несет за собой высокую вторую оценку (не забываем, что для Италии Олимпиада домашняя). А вот в произвольной я поставила бы на Даниэля, потому что шансы побороться за 3-е место у него явно имеются. Итого итальянские одиночки могут принести за два дня от 6 до 16 очков.