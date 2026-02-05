Олимпийский командник: США — вне конкуренции и битва за серебро

Александра в паре с Дмитрием Козловским — чемпионка Европы-2020, двукратный бронзовый призер континентального первенства (2019, 2022), брала ту же награду и на ЧМ-2021, трехкратная (2020, 2023, 2026) чемпионка России. В ходе олимпийского турнира по фигурному катанию в Милане она будет вести свои колонки в «СЭ».
Игры в Милане стартовали. Все внимание спортивной общественности в ближайшие две с половиной недели будет приковано именно к этим соревнованиям. И хотя нейтральных российских атлетов там выступит как никогда мало — всего 13 человек, многие любители спорта все же станут следить за крупнейшим событием четырехлетия.
Ну, а для фигурного катания старт Олимпиады будет дан командным турниром. На этот раз в нем примут участие сборные США, Японии, Италии, Канады, Грузии, Франции, Великобритании, Южной Кореи, Китая и Польши. Это достаточно молодые соревнования, которые впервые были проведены 12 лет назад, на Играх в Сочи, хотя формат командника придуман задолго до «Жарких. Зимних. Твоих».
По факту прототипом стал ежегодный Japan Open, проходящий каждую осень в Японии. На нем обычно соревнуются три команды: Европа, Япония и Северная Америка. Фигуристы же приглашаются организаторами и представляют не отдельные страны, а по факту целые континенты. Но это все же более развлекательное мероприятие, нежели серьезная гонка за титулами.
Олимпийский же командник за 12 лет стал по-настоящему серьезным турниром, за право выступать в котором спортсмены отдельных стран борются на протяжении всего сезона! И все для того, чтобы получить еще один шанс на олимпийскую медаль, еще один раз выйти на олимпийский лед, поймать еще одну возможность исполнить свою заветную мечту.
Если же возвращаться к конкретике, то давайте попробуем сделать прогноз на командный турнир по фигурному катанию в Милане, который пройдет с 6 по 8 февраля. Как я уже отметила, в нем примут участие 10 сборных. Но явными фаворитами, на мой взгляд, являются четыре — США, Грузии, Японии и Италии. Разберемся по порядку.
Первое место, скорее всего, отойдет сборной США. В состав команды точно войдут Илья Малинин (мужское одиночное катание), Мэдисон Чок/Эван Бейтс (танцы на льду), Алиса Лью (женское одиночное катание) и Элли Кам/Дэни О’Ши. Если верить некоторым источникам, например Shade Global, то Малинин планирует катать две программы. Следовательно, замены у мужчин не будет. Уверена, что в командных соревнованиях Илья покажет облегченный контент (по его меркам, конечно) с 4−5 четверными в произвольной программе без четверного акселя. Становится почти очевидно, что первое место в мужском одиночном катании что в короткой, что в произвольной программе остается за Америкой — это даст 20 очков.
Что дальше? Я предполагаю, что замены будут делаться в танцах на льду, так как именно этот вид первым начинает личные соревнования у девушек. В коротком танце у Чок/Бейтс есть все шансы занять также лидирующую позицию, потому что по ходу сезона именно короткий танец выводил их на первую строчку (10 очков). Произвольный, скорее всего, откатают Эмилия Зингас и Вадим Колесник. Тут уже не приходится рассчитывать на лидерство, но все же место с 4-го по 7-е они способны спокойно занять. Основными соперниками Эмилии и Вадима станут дуэты из Грузии, Франции и Канады — если у двух последних последуют в танцах замены. В общем, в этом виде американцы вправе рассчитывать на 4−7 очков.
По информации NBC BAY Area, Лью выступит в команднике с короткой программой. Это хорошая заявка, но она не гарантирует США первое место, потому что Японию, по данным rockerstating, в короткой представит Каори Сакамото, которая легко может перехватить пальму первенства у Алисы. На мой взгляд, в какой-то степени американцам разумнее поставить именно в короткую программу Эмбер Гленн, потому что у нее есть достаточно стабильный и весомый козырь в виде тройного акселя. А вот у Алисы чаще всего есть чистая уверенная произвольная. Но в любом случае выбор Алисы на первый соревновательный день практически гарантирует США от 7 до 10 очков (о представительнице Южной Кореи тоже не стоит совсем уж забывать). В произвольной, по сути, ситуация та же — от 7 до 10 баллов.
А вот в парном катании у Америки наблюдаются явные проблемы. Дуэт Кам/О’Ши совсем не стабилен и вряд ли сможет обыграть представителей Грузии, Японии, Китая и Италии (если у последней не последует замена). Получается, что Элли и Дэни могут гарантировать только 5−6 очков. Но все же, несмотря на небольшой пробел в парном катании, именно США являются самой укомплектованной сборной, готовой с точки зрения математики забрать золото даже при не самом лучшем стечении обстоятельств — то есть наборе примерно 68−69 баллов.
А что же дальше? А дальше развернется самая интересная борьба! За серебряные и бронзовые медали поборются сразу три команды — Грузия, Италия и Япония. Сборную Страны восходящего солнца будут представлять точно Юма Кагияма (мужское одиночное), Каори Сакамото (женское одиночное), Рику Миура/Риучи Кихара (парное катание) и Утана Йошида/Масая Морита (танцы). Я предполагаю, что замены будут делаться в мужском одиночном и парном катании. Хотя по информации японских СМИ, в частности Kyodo, в парном катании смены состава не ожидается. Наверное, в плане гонки за серебром командного турнира это правильное решение. Но партнеру в этой паре уже 33 года, и катать личный турнир через неделю после командного ему будет крайне тяжело — так может не хватить сил на борьбу за медали в личном первенстве, а они намного весомее, чем в командном.
У мужчин короткую программу однозначно покажет Кагияма. Если он сможет откатать ее как на финале Гран-при или чуть хуже, второе место себе гарантирует — это 9 очков. Произвольную же в команднике исполнит Шун Сато, который тоже, скорее всего, займет второе место (еще 9 баллов). Сильно сомневаюсь, что Боя Цзинь (Китай), Адам Сяо Хим Фа (Франция) или Даниэль Грассль (Италия) смогут навязать ему борьбу.
По девушкам японские СМИ снова утверждают, что сборная обойдется без замен, следовательно, обе программы поедет Сакамото. У Каори нынешний сезон идет неровно: случались и взлеты, и падения, но все же я думаю, что на Олимпиаде она соберется. Не уверена, что в команднике японка будет выкладываться на все 100 (иначе снова есть шанс не откатать личный турнир так, как задумывалось), но все же на 1−2-е место Сакамото может претендовать как в короткой, так и в произвольной — это минимум 9+9 очков.
Пары, скорее всего, принесут 18−20 баллов, потому что, судя по сезону, судьи все же ставят японцев выше всех. Но в данном случае это тоже сильно зависит от качества прокатов, потому что на пятки наступают грузины и итальянцы.
Танцы, пожалуй, самая слабая дисциплина в японской сборной. Дуэт явно не станет претендовать на попадание в топ-6, так что в лучшем случае сможет принести за два дня 6 баллов. Итого у Японии при лучшем раскладе получается около 62 очков.
Сборная Грузии впервые в истории имеет реальные шансы получить олимпийские медали — и вот почему. Все направления представлены фигуристами, которые вполне способны бороться за 2−5-е места в турнирной таблице, а следовательно, могут принести своей команде от 5 до 9 баллов. Хотя в парном катании грузинский дуэт имеет шанс добыть и все 20 очков за два соревновательных дня. Наверное, это единственная сборная из числа претендующих на медали, которая обойдется без замен. Но случится это из-за отсутствия альтернативы: во всех видах страна представлена на Играх только одним участником. У мужчин — Ника Эгадзе, у женщин — Настя Губанова, в парах — Настя Метелкина/Лука Берулава, в танцах — Диана Дэвис/Глеб Смолкин. Тем не менее шансы неплохие. Например, в мужском одиночном катании Эгадзе, скорее всего, поборется за третью позицию с Даниэлем Грасслем (Италия), Адамом Сяо Хим Фа (Франция) и Джун Хван Ча (Южная Корея). Выступления Ники за два дня способны принести Грузии от 12 до 16 баллов.
У девушек Губанова тоже сможет бороться за 3−4-ю строчки и за 14−16 очков. В парах, как уже отмечала, не исключен вообще максимальный результат, а в танцах Диана с Глебом претендуют на 5−6-е места в коротком танце и на 4−5-е в произвольном, что в итоге даст от 11 до 13 очков. Получается, что у сборной Грузии есть шанс заработать до 65 баллов, что в принципе может принести этой сборной серебро Олимпиады.
Если же рассуждать о шансах итальянцев, то у них довольна схожая ситуация с грузинской командой. Но хозяева Игр достаточно прилично проседают среди девушек. В состав точно войдут первые номера — тот самый Грассль (мужское одиночное), Лара Наки Гутманн (женское одиночное), Сара Конти/Николо Мачи (парное катание) и Шарлен Гиньяр/Марко Фабри (танцы на льду).
По всей вероятности, в этой сборной замены произойдут в мужском одиночном катании и в спортивных парах — хотя тут в последнем не до конца уверена. Грассль, видимо, откатает короткую программу, а вот в произвольной мы, наверное, увидим Маттео Риццо. Не знаю, способна ли подобная тактика принести медаль, но мне кажется, что в данном случае стоило бы рискнуть и поставить в короткую программу как раз второго номера сборной — Риццо. Да, у Маттео проще контент, но он исполняет его стабильнее и чище, нежели Даниэль в последнее время. Плюс Риццо — довольно компонентный фигурист, что автоматически несет за собой высокую вторую оценку (не забываем, что для Италии Олимпиада домашняя). А вот в произвольной я поставила бы на Даниэля, потому что шансы побороться за 3-е место у него явно имеются. Итого итальянские одиночки могут принести за два дня от 6 до 16 очков.
У девушек Лара тоже станет бороться за третью позицию с представительницами грузинской и корейской сборных. В копилку Гутманн может принести от 8 до 16 баллов. В парах же все будет очень интересно. На самом деле, я бы не делала замену, потому что в таком случае есть опасность лишиться слишком многого… По сезону видно, что вторая итальянская пара — Ребекка Гиларди/Филиппо Амброзини — не выдерживает конкуренции с топ-5 мира, и следовательно, неразумно ставить их на произвольную программу. Если же замены не случится, у Конти/Мачи тоже есть шансы принести от 16 до 20 очков за два дня.
В танцах все тоже крайне любопытно — и довольно непредсказуемо. Лидеры Италии в этой дисциплине Гиньяр/Фабри уже целое десятилетие входят в мировой топ-5, но как раз в этом сезоне у них возникают проблемы. И сложно определенно сказать, кроются они в самих спортсменах, качестве их катания и постановок — или же в судейских разборках. Довольно тяжело предугадать, как именно будет оценен итальянский дуэт на соревнованиях в Милане, но давайте возьмем лучший для него исход, а именно 4−5-е место, от 12 до 14 очков. Получается, что Италия при самом благоприятном сценарии может заработать 64−65 баллов.
Как видим, в этом году самая интересная борьба развернется именно за 2-е и 3-е места. Почему не беру в расчет другие сборные, например Францию и Канаду? Потому что они могут рассчитывать на высокие позиции только в отдельных видах. Например, Франции способна получить первое место в танцах, если оба дня будут выступать Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон. Но я уверена, что этот дуэт поберегут для личного турнира. Следовательно, в произвольном танце выйдут Евгения Лопарева и Жофре Бриссо, а они никак не смогут рассчитывать на лидерство — даже в случае замен на вторые номера у соперников. У мужчин во французской команде все тоже максимально неоднозначно: согласно данным rockerstating, короткую программу исполнит Кевин Эймоз, а произвольную — Адам Сяо Хим Фа. Оба одиночника крайне непредсказуемы в плане результатов, так что тут я даже не берусь рассуждать о позициях их команды после выступлений мужчин.
У Канады все еще сложнее. По факту в лидеры канадцы имеют шанс пробиться только в танцах на льду и только с первым дуэтом — Пайпер Гиллес/Поль Пуарье. Остальные виды фигурного катания в этом году у этой сборной находятся вне борьбы за медали.
С ведущими спортсменами только в одном виде довольно сложно претендовать на попадание в тройку командного турнира, поэтому моими фаворитами остаются сборные США, Японии, Грузии и Италии. На мой взгляд, они расположатся именно в таком порядке.
Александра Бойкова