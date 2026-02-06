Грандиозные таланты российской фигурки закрутили интригу до предела. Уникум Тутберидзе пока проигрывает

Пока внимание мира на этой неделе приковано к олимпийскому командному турниру в Милане, в России решается не менее важный вопрос будущего облика нашего фигурного катания. В Саранске прямо сейчас проходит первенство страны среди юниоров: титулы разыгрывают те, кто, возможно, уже через пару лет будет защищать честь сборной на международной арене. В соревнованиях среди юношей главный сюжет, как и на протяжении последних сезонов, — противостояние неоспоримых лидеров поколения Арсения Федотова и Льва Лазарева.
Особенность юниорской короткой программы — в ее строгих рамках: четверные прыжки запрещены, из ультра-си разрешен только тройной аксель (у юношей и сольный), в сезоне-2025/26 обязателен тройной риттбергер. При такой унификации контента улететь вперед или откатиться назад можно лишь за счет идеальной чистоты или грубых ошибок, а также тонкой работы над уровнями непрыжковых элементов. Именно на этом поле и развернулась борьба — прежде всего за вакантную бронзу.
Среди группы претендентов, которые здорово проявили себя в первой половине сезона и гипотетически могли побороться за тройку, ярче всех себя показал Алдар Самбуев. После череды неудачных, несколько разочаровывающих прокатов, осложненных проблемами с коньками, ученик Екатерины Моисеевой выдал, возможно, лучший прокат в карьере. Его программа была завораживающе расслабленной и энергетически наполненной, а тройной аксель с двумя руками над головой стал одним из украшений дня. Он заслуженно набрал 81,97 балла, ворвавшись на предварительный подиум.
Его главными конкурентами в борьбе за медаль стали Глеб Ковтун и Герман Ленков. Ленков отработал технически безупречно и остановился в шаге от гроссмейстерских (по меркам юниорского спорта) 80 баллов — 79,99. Однако Ковтун в этот день оказался еще собраннее и артистичнее. Его шикарный триксель и уверенность во всем прокате принесли 80,52 балла. Парадоксально, но даже этот отличный результат не гарантировал ему места в тройке — в следующей разминке, как уже известно, Самбуев совершит настоящий прорыв, что лишь подчеркивает высочайшую плотность результатов и решающую роль произвольной программы.
Вероятнее всего, в числе претендентов на попадание в призы остается лишь один ученик Алексея Мишина — Ленков. Роман Хамзин, который также попал в топ-6 лидеров по итогам этапов Гран-при и принимал участие в декабрьском Кубке Первого канала, очевидно, преодолевает фазу активного роста, поэтому даже при отсутствии грубых ошибок ему пока не хватает точности. Конкретно в прокате на саранском льду техбригада отметила спортсмену неясное ребро на лутце в каскаде. Так он потерял надбавки за самый дорогой элемент в сегменте. В сочетании со 2-м уровнем на дорожке шагов — на таких мелочах терять драгоценные десятые не стоит — Романа откинуло аж на 8-ю позицию, хотя при определенных раскладах побороться за продвижение в турнирной таблице еще реально.
Верхушка протокола, как и ожидалось, осталась за Федотовым и Лазаревым. Ученику Этери Тутберидзе было необходимо реабилитироваться за далекий от безупречности прошлый сезон и вновь вклиниться в гонку за золото — титул двукратного чемпиона страны среди юниоров все-таки обязывает. К счастью, сейчас талантливый спортсмен выглядит кардинально иначе — увереннее, мастеровитее, без тяжести пубертата. Его программа под Another Love — шаг вперед в артистическом плане, попытка выйти за рамки образа просто мощного прыгуна.
К слову, именно с прыжками у него были серьезные проблемы на фоне антропометрических изменений. Вот и в Саранске чуть заставил поволноваться выезд с тройного акселя — на таком ярко выраженном ребре, что, казалось, у любого другого лезвие давно бы слетело с такого хрупкого положения. Но Федотов сдюжил — не только аксель, но и остальные прыжковые и непрыжковые элементы. В глазах — наконец тот самый кураж, которым он пленил еще пару лет назад, на табло — внушительные 84,46 балла. Это серьезная заявка на третий титул в карьере.
Но все же Лазарев, который вышел на лед с амбициозной задачей защитить прошлогодний титул, был неумолим. Его прокат — эталон технического совершенства: феноменальная крутка, безукоризненные выезды и мощная подача. Даже потеря уровня на дорожке шагов и снижение уровня одного из вращений с 4-го на 3-й при пересмотре не смогли поколебать его лидерства.
Хочется отдельно отметить и то, что выбранный подход — оставить постановку с прошлого сезона и довести ее до совершенства — работает абсолютно грамотно. С каждым прокатом Лев прокачивает еще и навыки катальщика, что немаловажно накануне выхода во взрослые. Судьи единогласно отдали ему преимущество как в технической оценке, так и в компонентах — незначительный (в сравнении с Федотовым), но какой-никакой запас есть. 85,88 балла — это прекрасный задел для прибавления новой медали высшей пробы в коллекцию.
В общем, короткая программа в Саранске выполнила свою задачу — максимально закрутила интригу. Минимальный отрыв в 1,42 балла между Лазаревым и Федотовым гарантирует в произвольной, которая позволяет интегрировать больше ультра-си, ожесточенную войну за титул. В то же время менее двух баллов разделяют Самбуева, Ковтуна и Ленкова в борьбе за бронзу, что обещает не менее драматичную развязку.
Александра Милюкова