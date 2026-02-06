Грандиозные таланты российской фигурки закрутили интригу до предела. Уникум Тутберидзе пока проигрывает

Вероятнее всего, в числе претендентов на попадание в призы остается лишь один ученик Алексея Мишина — Ленков. Роман Хамзин, который также попал в топ-6 лидеров по итогам этапов Гран-при и принимал участие в декабрьском Кубке Первого канала, очевидно, преодолевает фазу активного роста, поэтому даже при отсутствии грубых ошибок ему пока не хватает точности. Конкретно в прокате на саранском льду техбригада отметила спортсмену неясное ребро на лутце в каскаде. Так он потерял надбавки за самый дорогой элемент в сегменте. В сочетании со 2-м уровнем на дорожке шагов — на таких мелочах терять драгоценные десятые не стоит — Романа откинуло аж на 8-ю позицию, хотя при определенных раскладах побороться за продвижение в турнирной таблице еще реально.