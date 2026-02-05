Загитова о том, почему не ушла после Пхенчхана-2018: «У меня не было достающей медали чемпионата мира. И меня называли чемпионом-однодневкой»

— Норм или стрем уходить на пике карьеры?
— После каждого вот этого взлета всегда есть падение. И так в жизни. У нас жизнь состоит нет вот так ровно, как планка, она все время какими-то… Кардиологией я это называю. После каждого взлета есть падение, и к этому нужно быть готовым морально, потому что у некоторых бывают срывы.
И еще плюс ко всему СМИ такие интересные персонажи, они могут еще сильнее усугубить твое моральное состояние, а моральное очень здорово влияет на физическое.
— А что для тебя считается пиком? Для олимпийского чемпиона?
— После Олимпиады я думала, что это мой пик. Но у меня не было достающего… Достающей медали, достающего титула чемпионки мира. Я решила остаться еще на год. У меня были на самом деле разные мысли — я хотела и закончить, но в то же время мой спортивный характер мне этого не позволял.
Ну и как бы меня родные и близкие поддерживали, тренеры поддерживали. И я понимала, что мне это необходимо, чтобы закрепиться, и плюс ко всему меня называли чемпионкой-однодневкой. И все еще так называют.
— СМИ?
— Ну, люди, СМИ, журналисты. Но я понимаю, что они меня знают с 15 лет, а вот этот отрывок в 10−11 лет до этих 15 лет они не видели. Они не могли видеть этого, потому что я была неизвестной людям. Поэтому, ну как бы… То, что так называют — это странно. Я выиграла на следующий год после Олимпиады чемпионат мира. И могу сказать, что чемпионат мира мне дался тяжелее, чем Олимпийские игры.
— Почему?
— Морально. В следующий сезон после Олимпиады у меня были эмоциональные качели. При чем все время почему-то в минус. То есть я там падала, проигрывала. Естественно, большое внимание журналистов, людей на тебя, потому что ты олимпийский чемпион. И когда случались провалы, были разные мысли достаточно тяжелые.
И поэтому вдвойне приятней, когда ты большой путь проходишь и в конечном итоге ты выигрываешь чемпионат мира. И как бы доказываешь всем, что ты не чемпион однодневка, что ты можешь вовремя собраться и у тебя есть спортивный характер, — рассказала Загитова на канале NIKKI SEY.