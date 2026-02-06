Берулава отметил, что пицца в Олимпийской деревне не похожа на итальянскую

МИЛАН, 6 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Пицца в Олимпийской деревне в Милане имеет мало общего с пиццей, которую обычно делают в Италии. Такое мнение ТАСС высказал грузинский фигурист Лука Берулава, выступающий в парном катании с Анастасией Метелкиной.
«Питание в деревне гораздо лучше, чем в Китае [на Играх 2022 года]. Белка достаточно, углеводов обычно много, — сказал Берулава. — Я не замечал, чтобы там была русская и грузинская кухня. Есть пицца, паста, жареное мясо, курица, овощи, яйца».
«Из национального я видел только пиццу, но она не особо похожа на национальное блюдо, это больше фудкортовая версия», — добавил он.
Церемония открытия Олимпийских игр пройдет вечером 6 февраля на футбольном стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Берулава и Метелкина — чемпионы Европы (2026), серебряные (2024) и бронзовые (2025) призеры чемпионатов Европы, бронзовые призеры финала Гран-при (2024).