Японка Сакамото выиграла короткую программу в командном турнире Олимпиады

МИЛАН, 6 февраля. /ТАСС/. Японская фигуристка Каори Сакамото победила в короткой программе командного турнира на Олимпийских играх 2026 года. Соревнования проходят в Италии.
По итогам проката спортсменка набрала 78,88 балла. Второй стала американка Алиса Лью (74,90 балла), третьей — итальянка Лара Наки Гутманн (71,62).
Представительница Грузии Анастасия Губанова идет пятой, набрав 67,79 балла.
25-летняя Сакамото — серебряный призер Олимпийских игр 2022 года в командном турнире и бронзовый — в личном. Также в ее активе три победы на чемпионатах мира и одна победа в финале серии Гран-при.
В общем зачете первое место занимает сборная США (25 баллов), вторыми идут японцы (23), третьими — итальянцы (22).
7 февраля в рамках командного турнира на лед с короткой программой выйдут мужчины, после чего состоится произвольный танец. Командный турнир завершится произвольными программами у пар, женщин и мужчин 8 февраля.