Первенство России. Фефелова и Валов, Пестова и Лагутов, Малеина и Самохин представят произвольные танцы

Первенство России среди юниоров.
Саранск.
Танцы на льду.
Произвольный танец.
Начало — 12:00 по московскому времени, прямая трансляция — сайт Первого канала.
Первая разминка.
1. Анна Соболева — Матвей Чураков.
2. Ярослава Воробьева — Георгий Цымбалов.
3. Полина Тихонова — Матвей Лысов.
4. Камилла Шарафутдинова — Родион Мурасалимов.
5. Евдокия Крючкова — Артем Мякишев.
Вторая разминка.
6. Полина Жарова — Алексей Столяров.
7. Таисия Шепталина — Дмитрий Пекин.
8. Милана Жабина — Вениамин Башуров.
9. Дарья Дрожжина — Иван Тельнов.
10. Анна Билибина — Дмитрий Кашаев.
Третья разминка.
11. Варвара Слуцкая — Глеб Гончаров.
12. Полина Пилипенко — Владислав Михайлов.
13. Елизавета Малеина — Матвей Самохин.
14. Зоя Пестова — Сергей Лагутов.
15. Мария Фефелова — Артем Валов.
После ритм-танца.
1. Мария Фефелова — Артем Валов — 73,23.
2. Зоя Пестова — Сергей Лагутов — 71,28.
3. Елизавета Малеина — Матвей Самохин — 68,90.
4. Полина Пилипенко — Владислав Михайлов — 67,30.
5. Варвара Слуцкая — Глеб Гончаров — 66,71.
6. Анна Билибина — Дмитрий Кашаев — 65,77.
7. Дарья Дрожжина — Иван Тельнов — 65,32.
8. Милана Жабина — Вениамин Башуров — 63,76.
9. Таисия Шепталина — Дмитрий Пекин — 63,57.
10. Полина Жарова — Алексей Столяров — 63,06.
Расписание первенства России среди юниоров в Саранске.