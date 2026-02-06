Ричмонд
Первенство России. Фефелова и Валов, Пестова и Лагутов, Малеина и Самохин представят произвольные танцы

Дуэты выступят с произвольными танцами на первенстве России среди юниоров в Саранске. После ритм-танца лидируют Мария Фефелова и Артем Валов.

Первенство России среди юниоров.

Саранск.

Танцы на льду.

Произвольный танец.

Начало — 12:00 по московскому времени, прямая трансляция — сайт Первого канала.

Первая разминка.

1. Анна Соболева — Матвей Чураков.

2. Ярослава Воробьева — Георгий Цымбалов.

3. Полина Тихонова — Матвей Лысов.

4. Камилла Шарафутдинова — Родион Мурасалимов.

5. Евдокия Крючкова — Артем Мякишев.

Вторая разминка.

6. Полина Жарова — Алексей Столяров.

7. Таисия Шепталина — Дмитрий Пекин.

8. Милана Жабина — Вениамин Башуров.

9. Дарья Дрожжина — Иван Тельнов.

10. Анна Билибина — Дмитрий Кашаев.

Третья разминка.

11. Варвара Слуцкая — Глеб Гончаров.

12. Полина Пилипенко — Владислав Михайлов.

13. Елизавета Малеина — Матвей Самохин.

14. Зоя Пестова — Сергей Лагутов.

15. Мария Фефелова — Артем Валов.

После ритм-танца.

1. Мария Фефелова — Артем Валов — 73,23.

2. Зоя Пестова — Сергей Лагутов — 71,28.

3. Елизавета Малеина — Матвей Самохин — 68,90.

4. Полина Пилипенко — Владислав Михайлов — 67,30.

5. Варвара Слуцкая — Глеб Гончаров — 66,71.

6. Анна Билибина — Дмитрий Кашаев — 65,77.

7. Дарья Дрожжина — Иван Тельнов — 65,32.

8. Милана Жабина — Вениамин Башуров — 63,76.

9. Таисия Шепталина — Дмитрий Пекин — 63,57.

10. Полина Жарова — Алексей Столяров — 63,06.

Расписание первенства России среди юниоров в Саранске.