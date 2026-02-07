Сколько русских фигуристов выступает на Олимпиаде? Вы будете в шоке!

Это не преувеличенная страшилка, а один из сценариев обозримого будущего. Из программы юношеских Олимпийских игр 2028 года парное катание уже исключили — об этом стало известно в конце 2025 года. ISU отчасти можно понять — за последний олимпийский цикл юниорское парное катание деградировало настолько, что победители Игр-2024 набрали 113 баллов за две программы. Всего участников было четверо. Если бы не бан россиян, пар было бы шесть, и общий уровень уже не казался таким катастрофическим.