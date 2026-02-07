Ричмонд
Фигурист Малинин назвал честью получить подарок от Овечкина

Российский хоккеист подарил американскому спортсмену желтые шнурки для коньков.

Источник: Reuters

МИЛАН, 7 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин на протяжении последних нескольких лет поддерживал фигуриста Илью Малинина. Об этом двукратный чемпион мира по фигурному катанию рассказал ТАСС.

Ранее Овечкин подарил американскому фигуристу желтые шнурки для коньков, которые сам использует во время матчей. Малинин рассказал, что будет кататься в них на протяжении всех Игр в Италии.

«Это большая честь — получить подарок от Ови, — сказал Малинин. — Он поддерживал меня на протяжении последних нескольких лет моей карьеры, и для меня большая честь, что рядом есть знаменитость, на которую можно равняться. Он вселяет надежду и желает мне удачи».

