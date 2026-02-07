Ричмонд
Штаб Гуменника рассматривает замену короткой программы на Олимпиаде с «Парфюмера» на «Дюну»

Как стало известно «СЭ», российский фигурист Петр Гуменник может выступить на Олимпиаде-2026 с прошлогодней короткой программой под саундтрек из фильма «Дюна».

Источник: РИА "Новости"

Как стало известно «СЭ», российский фигурист Петр Гуменник может выступить на Олимпиаде-2026 с прошлогодней короткой программой под саундтрек из фильма «Дюна». Ее, как программу этого сезона под музыку из фильма «Парфюмер», ставил Даниил Глейхенгауз.

Причиной называется ситуация с авторскими правами, проверка которых ужесточилась в нынешнем сезоне. Источники «СЭ» утверждают, что с согласованием «Парфюмера» в МОК есть сложности. Ранее МОК вынудил поменять программу под мультфильм «Миньоны» испанца Томаса-Льоренса Гуарино Сабате, но тот сумел добиться от правообладателей разрешения, меняли программы канадцы Лажуа/Лага, Лорио/Ле Гак, японка Накаи и другие фигуристы.

Гуменник выступит с короткой программой 10 февраля, произвольная состоится 13-го.

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

