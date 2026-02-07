Правообладатели «Парфюмера» не разрешили выступить с их музыкой только Гуменнику

7 февраля РИА Новости сообщило, что Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе «Парфюмер», причем узнали об этом спортсмен и его штаб за день-два до вылета в Милан. Фигурист прибыл на Олимпийские игры 7 числа, об этом стало известно несколько позднее информации о проблемах с авторскими правами.