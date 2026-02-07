Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правообладатели «Парфюмера» не разрешили выступить с их музыкой только Гуменнику

Правообладатели музыки к фильму «Парфюмер», под которую выступал российский фигурист Петр Гуменник, отозвали права только для представителя России.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщила его мать Елена Гуменник в чате «Золотой конек».

«Известно, что правообладатели отозвали разрешение именно для русского атлета», — написала она.

7 февраля РИА Новости сообщило, что Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе «Парфюмер», причем узнали об этом спортсмен и его штаб за день-два до вылета в Милан. Фигурист прибыл на Олимпийские игры 7 числа, об этом стало известно несколько позднее информации о проблемах с авторскими правами.

Сейчас у спортсмена и его команды есть несколько вариантов действий: либо решать вопрос с правами в экстренном порядке, что может оказаться неосуществимым из-за сжатых сроков, либо менять программу. В качестве замены рассматривается программа «Дюна», с которой Гуменник выступал в прошлом сезоне.

Короткая программа в личном турнире у мужчин состоится 10 февраля. Гуменник выступит в первой разминке.

Гуменник и Аделия Петросян в сентябре 2025 года на квалификационном турнире к зимним Олимпийским играм — 2026 завоевали золото и гарантировали себе путевку на Олимпиаду. В декабре 2025 года фигурист выиграл чемпионат России. В произвольной программе Гуменник исполняет пять четверных прыжков.

Узнать больше по теме
Биография Петра Гуменника: карьера и личная жизнь фигуриста
Российские фигуристы вновь готовы штурмовать олимпийские вершины. В мужской части соревнований на Игры в Италии отобрался Петр Гуменник. Как 23-летний фигурист стал главной надеждой страны на международной арене — расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше