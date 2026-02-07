Британский пианист Бартлетт предложил Гуменнику использовать его музыку

Ранее источник сообщил ТАСС, что 23-летний спортсмен может выступить на Играх в Италии с прошлогодней короткой программой из-за проблем с согласованием музыки из фильма «Парфюмер». Директор Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям Марк Адамс заявил ТАСС, что фигурист ответственен за согласование музыки.