Британский пианист Бартлетт предложил Гуменнику использовать его музыку

Ранее стало известно, что Гуменник может сменить программу из-за проблем с авторскими правами.

Источник: РИА "Новости"

МИЛАН, 7 февраля. /ТАСС/. Британский пианист Мартин Джеймс Бартлетт предложил российскому фигуристу Петру Гуменнику использовать его композицию для выступления с короткой программой на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

«Может, он возьмет мою запись? Помощь в пути», — написал британец под одним из постов в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее источник сообщил ТАСС, что 23-летний спортсмен может выступить на Играх в Италии с прошлогодней короткой программой из-за проблем с согласованием музыки из фильма «Парфюмер». Директор Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям Марк Адамс заявил ТАСС, что фигурист ответственен за согласование музыки.

Гуменнику 23 года, он является чемпионом России, серебряным и бронзовым призером национальных первенств, двукратным победителем финалов Гран-при России.

Короткая программа на олимпийском турнире у мужчин запланирована на 10 февраля, произвольную фигуристы представят 13 февраля.

