Губерниев резко высказался о ситуации с музыкой Гуменника на ОИ

В субботу источник сообщил РИА Новости, что Гуменнику не одобрили музыку из фильма «Парфюмер» для использования в короткой программе на Олимпийских играх в связи с авторскими правами. Программу под музыку из «Парфюмера» фигурист исполняет в нынешнем сезоне.
«Никогда такого не было и вот опять! А можно было заранее продумать вопрос авторских прав? Договориться или музыку заранее поменять? Что за раздолбайство?» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.
Ранее в пресс-службе Международного союза конькобежцев (ISU) сообщили РИА Новости, что Гуменник, как и другие фигуристы, самостоятельно отвечает за «очистку» авторских прав на музыку, используемую в программах.