Губерниев резко высказался о ситуации с музыкой Гуменника на ОИ

В субботу источник сообщил РИА Новости, что Гуменнику не одобрили музыку из фильма «Парфюмер» для использования в короткой программе на Олимпийских играх в связи с авторскими правами. Программу под музыку из «Парфюмера» фигурист исполняет в нынешнем сезоне.