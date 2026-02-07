Ричмонд
Губерниев резко высказался о ситуации с музыкой Гуменника на ОИ

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что ситуация с отказом российскому фигуристу Петру Гуменнику в использовании определенной музыки в короткой программе на Олимпиаде возникла из-за раздолбайства.

В субботу источник сообщил РИА Новости, что Гуменнику не одобрили музыку из фильма «Парфюмер» для использования в короткой программе на Олимпийских играх в связи с авторскими правами. Программу под музыку из «Парфюмера» фигурист исполняет в нынешнем сезоне.

«Никогда такого не было и вот опять! А можно было заранее продумать вопрос авторских прав? Договориться или музыку заранее поменять? Что за раздолбайство?» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Ранее в пресс-службе Международного союза конькобежцев (ISU) сообщили РИА Новости, что Гуменник, как и другие фигуристы, самостоятельно отвечает за «очистку» авторских прав на музыку, используемую в программах.

