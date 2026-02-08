Столкновения полиции и протестующих против Олимпиады произошли в Милане

Протесты продолжаются второй день. Манифестация в Милане проходила и накануне, в день открытия Олимпиады, но о беспорядках не сообщалось. Протестные выступления направлены главным образом против США, Израиля и итальянского правительства, которое только в четверг одобрило декрет об ужесточении санкций и наказаний в отношении участников манифестаций. Декрет был принят спустя несколько дней после акции в Турине, которая переросла в серьезные столкновения с полицией. В них пострадали как манифестанты, так и более ста сотрудников правоохранительных органов. Итальянские следователи ведут расследование в отношении зачинщиков беспорядков.