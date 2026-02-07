Малинин сенсационно проиграл короткую программу на ОИ в командном турнире

Американский фигурист Илья Малинин показал второй результат в короткой программе одиночников в рамках командного турнира на Олимпиаде-2026 в Италии.
За свой прокат 21-летний Малинин, который считается главным фаворитом Игр, получил 98,00 балла.
Лучшим в короткой программе стал японец Юма Кагияма (108,67), третий результат у Стивена Гоголева из Канады (92,99). Грузин Ника Эгадзе, ученик Этери Тутберидзе, занял шестое место (84,37).
Малинин является двукратным чемпионом мира (2024, 2025) и бронзовым призером турнира (2023), ему принадлежит мировой рекорд в произвольной программе.
После четырех видов командного турнира лидирует сборная США (34 очка), на втором месте Япония (33), на третьем — Италия (28), на четвертом — Канада (27), на пятом — Грузия (25).
Позднее в субботу танцоры откатают произвольный танец. Командный турнир завершится 8 февраля произвольными программами у спортивных пар, одиночниц и одиночников.