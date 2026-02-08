Слуцкая о ситуации с Гуменником: «Вопиющая история. Нас пытаются выбить всеми мыслимыми и немыслимыми способами»

«Вопиющая история. Я за всю свою прекрасную и долгую жизнь не встречала такого аргумента, что вдруг музыка кому-то не понравилась или не принята… Это бред! Много спрашивают, а я говорила, что мы должны быть готовы ко всему, будут провокации, которых мы опасались. К сожалению, вот первые ласточки прилетели! Предвзятость? В ситуации, в которой мы находимся, мы не можем это исключать. Вы встречали в своей журналистской практике, чтобы какая-то мелодия не прошла лицензию? При том это не группа из разряда, где что-то вызывающее, вопиющее или скандальное. Но здесь-то вдруг что? Это провокации! Любыми способами сказать: “Мы их допустили, а они вот такие-сякие!” Нас таким образом пытаются всеми мыслимыми и немыслимыми способами выбить. Надеюсь, Петр утрет всем нос!» — приводит слова Слуцкой «Советский спорт».