Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гуменник может сменить костюм на Олимпиаде-2026

Российский фигурист Петр Гуменник начнет тренировки на Олимпийских играх-2026 в Италии в костюме, подготовленном для короткой программы «Парфюмер», сообщила его тренер Вероника Дайнеко.

Источник: Донат Сорокин/ТАСС

«Начнем (на тренировках) с костюма “Парфюмера”, а там посмотрим. Петя на всякий случай весь свой фигурнокатательный гардероб прихватил», — цитирует Дайнеко РИА «Новости».

7 февраля появилась информация, что музыку из фильма «Парфюмер» не утвердили из-за вопросов с авторскими правами. Согласно обновленным протоколам на сайте Международного союза конькобежцев (ISU), 23-летний россиянин будет выступать под композицию Waltz 1805 Эдгара Акопяна.

Гуменник выступит на Играх с короткой программой 10 февраля, произвольная состоится 13 февраля.

Олимпийские игры проходят с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Узнать больше по теме
Биография Петра Гуменника: карьера и личная жизнь фигуриста
Российские фигуристы вновь готовы штурмовать олимпийские вершины. В мужской части соревнований на Игры в Италии отобрался Петр Гуменник. Как 23-летний фигурист стал главной надеждой страны на международной арене — расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше