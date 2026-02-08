Гуменник может сменить костюм на Олимпиаде-2026

«Начнем (на тренировках) с костюма “Парфюмера”, а там посмотрим. Петя на всякий случай весь свой фигурнокатательный гардероб прихватил», — цитирует Дайнеко РИА «Новости».
7 февраля появилась информация, что музыку из фильма «Парфюмер» не утвердили из-за вопросов с авторскими правами. Согласно обновленным протоколам на сайте Международного союза конькобежцев (ISU), 23-летний россиянин будет выступать под композицию Waltz 1805 Эдгара Акопяна.
Гуменник выступит на Играх с короткой программой 10 февраля, произвольная состоится 13 февраля.
Олимпийские игры проходят с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.