Юма Кагияма: «Понимал, что моя роль в короткой программе особенно важна, и поэтому нервничал. Но поддержка публики помогла справиться»

Кагияма получил за прокат 108,67 балла. Он лидирует, опережая американца Илью Малинина (98,00).
"Я говорил себе, что буду наслаждаться Олимпиадой, и искренне верил в это. Но, если честно, поначалу я немного нервничал, потому что эти Игры отличаются от тех, что были четыре года назад.
На этот раз я участвую в командных соревнованиях, куда мы все выходим с четкой целью и твердой решимостью вместе завоевать медаль.
Команда США опережала нас всего на два очка, поэтому, думая о том, как сократить этот разрыв, я понимал, что моя роль в короткой программе особенно важна.
Это была по-настоящему большая ответственность для меня, так что я определенно ощущал нервозность. Но это волнение помогла развеять поддержка миланской публики, всех зрителей и болельщиков команды Японии.
Эта поддержка действительно придала мне сил, и, думаю, я смог по-настоящему насладиться моментом и кататься свободно.
Что касается сложных элементов, таких, как четверные прыжки или тройной аксель — я был предельно сконцентрирован на них. Но вместе с тем, мне кажется, я смог выступить вполне естественно. В момент приземления с акселя я почувствовал огромное облегчение", — сказал Кагияма.
А что с Малининым?