Губерниев о жалобах дочери Тутберидзе, выступающей за Грузию: «Выбор сделала — терпите»

Губерниев, комментируя для сайта «ВсеПроСпорт» слова Дианы, сказал: «Если бы дочь Тутберидзе выступала за Россию, у нее этих проблем в олимпийской деревне не было бы, потому что на эту Олимпиаду она не была бы заявлена. Каждый делает свой выбор. Выбор сделала — терпите. В конце концов сами приберитесь в комнате, проветрите номер. Олимпийская деревня — место не самое удобное на всех Играх, пора привыкнуть к этому. Надо не роптать, а радоваться. А если что-то не нравится, возьми да измени, дорогая товарищ Дэвис».