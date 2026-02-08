Ричмонд
Губерниев о жалобах дочери Тутберидзе, выступающей за Грузию: «Выбор сделала — терпите»

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев, который в настоящее время является советником министра спорта России Михаила Дегтярева, отреагировал на жалобы фигуристки Дианы Дэвис по поводу олимпийской деревни на Олимпиаде-2026 в Италии.

Источник: Getty Images

23-летняя Диана Дэвис выступает за Грузию в танцах на льду со своим мужем Глебом Смолкиным. Она — дочь заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

Оценивая обстановку в олимпийской деревне, Дэвис сказала: «У меня астма. А у меня в туалете то ли наверху, то ли внизу курят». Смолкин добавил: «Будем вычислять. Потому что прямо несет куревом. Поэтому максимально некомфортно во всех смыслах».

Губерниев, комментируя для сайта «ВсеПроСпорт» слова Дианы, сказал: «Если бы дочь Тутберидзе выступала за Россию, у нее этих проблем в олимпийской деревне не было бы, потому что на эту Олимпиаду она не была бы заявлена. Каждый делает свой выбор. Выбор сделала — терпите. В конце концов сами приберитесь в комнате, проветрите номер. Олимпийская деревня — место не самое удобное на всех Играх, пора привыкнуть к этому. Надо не роптать, а радоваться. А если что-то не нравится, возьми да измени, дорогая товарищ Дэвис».