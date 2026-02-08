Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сборная США лидирует в командном турнире фигуристов перед последним днем

Вторыми идут японцы, третьими — итальянцы.

Источник: Reuters

МИЛАН, 8 февраля. /ТАСС/. Американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс выиграли произвольный танец в рамках командного турнира на Олимпиаде.

Победители набрали 133,23 балла. Второе место заняли представители Италии Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (124,22), третьими стали канадцы Маржори Лажуа и Закари Лага (120,90). Представители Грузии Диана Дэвис и Глеб Смолкин заняли четвертое место с результатом 117,82 балла.

Сборная США набрала 44 балла и упрочила лидерство в общем зачете командного турнира. Второе место занимает команда Японии (39), третьими идут итальянцы (37).

33-летняя Чок и 36-летний Бэйтс являются олимпийскими чемпионами 2022 года в командном турнире. Также в их активе три победы на чемпионатах мира, три раза спортсмены побеждали в финале серии Гран-при.

Командный турнир завершится произвольными программами у пар, женщин и мужчин 8 февраля.