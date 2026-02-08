Сборная США лидирует в командном турнире фигуристов перед последним днем

МИЛАН, 8 февраля. /ТАСС/. Американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс выиграли произвольный танец в рамках командного турнира на Олимпиаде.
Победители набрали 133,23 балла. Второе место заняли представители Италии Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (124,22), третьими стали канадцы Маржори Лажуа и Закари Лага (120,90). Представители Грузии Диана Дэвис и Глеб Смолкин заняли четвертое место с результатом 117,82 балла.
Сборная США набрала 44 балла и упрочила лидерство в общем зачете командного турнира. Второе место занимает команда Японии (39), третьими идут итальянцы (37).
33-летняя Чок и 36-летний Бэйтс являются олимпийскими чемпионами 2022 года в командном турнире. Также в их активе три победы на чемпионатах мира, три раза спортсмены побеждали в финале серии Гран-при.
Командный турнир завершится произвольными программами у пар, женщин и мужчин 8 февраля.