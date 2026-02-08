Русский фигурист в мощной форме! Все о первой тренировке Гуменника на Играх

В качестве того самого «дополнительного спеца» выступил известный американский тренер Рафаэл Арутюнян, пришедший на утреннюю тренировку Петра вместе с его постоянным наставником Вероникой Дайнеко. Гуменник и Арутюнян довольно много взаимодействовали по ходу тренировочной сессии, и для нашего фигуриста это, безусловно, только в плюс. Арутюнян — тренер пока еще действующего олимпийского чемпиона Натана Чена, который в 2022 году не только катком проехался по личному турниру пекинской Олимпиады, но и помог в завоевании медали командника, ставшей по итогу для американцев золотой. На данный момент Арутюнян — пожалуй, самый беспроигрышный вариант специалиста, способного приводить к большим олимпийским результатам. Наверняка именно его отсутствие на вчерашней короткой программе командного турнира помешало его подопечному Илье Малинину как следует собраться с силами. У Гуменника же такой помощник имеется, и это хорошо.